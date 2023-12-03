Росіянам там нічого не світить: хто зараз контролює знищену Мар'їнку

Тривають бої за Мар'їнку, що на Донеччині. Окупанти практично зрівняли місто із землею, а тепер вихваляються тим, що нібито його захопили. Однак деякі пропагандисти визнають, що на цій території уже немає що захоплювати, а до повної окупації міста ще далеко.

Мар'їнка давно була поділена на два рубежі, які утримували наші військові. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військових аналітик Роман Світан, додавши, що вона є передмістям окупованого Донецька.

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Хто утримує Мар'їнку

Колись у 2014 році лінія розмежування проходила зі сходу – між Мар'їнкою та Олександрівкою. Власне цей рубіж оборони й називали східним. Упродовж декількох років росіяни його проходили. Тоді ми перейшли на західний рубіж, який зараз утримуємо.

Військові по-іншому бачать карту місцевості. Зараз ми перебуваємо на західному рубежі, але все одно це частина Мар'їнки. Так само як ми утримуємо район Бахмута, тобто рубіж, хоча по населеному пункті, який в низовині, ходять росіяни,

– сказав Роман Світан.

У самому місті вже просто немає за що зачепитися. Окупанти не зможуть пройти рубіж, який утримують українські військові. Щобільше, це лише перша лінія оборони, а за неї йде друга – у Курахово. Саме вона є основним рубежем оборони.

"Наразі Курахівський гарнізон утримує Мар'їнський, йде підтримка з тилу. Росіянам треба ще багато працювати, щоб зруйнувати Мар'їнський рубіж. А далі ще є дві висоти, які також підтримують місто, тому росіянам там нічого не світить. Пробитися на захід практично неможливо", – підсумував військових аналітик.

https://www.youtube.com/watch?v=qm4aCa9NQFo

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