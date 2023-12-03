Росіянам там нічого не світить: хто зараз контролює знищену Мар'їнку
Тривають бої за Мар'їнку, що на Донеччині. Окупанти практично зрівняли місто із землею, а тепер вихваляються тим, що нібито його захопили. Однак деякі пропагандисти визнають, що на цій території уже немає що захоплювати, а до повної окупації міста ще далеко.
Мар'їнка давно була поділена на два рубежі, які утримували наші військові. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військових аналітик Роман Світан, додавши, що вона є передмістям окупованого Донецька.
Дивіться також Росіяни атакують на всіх східних напрямках, – у ЗСУ розповіли, де було найгарячіше
Хто утримує Мар'їнку
Колись у 2014 році лінія розмежування проходила зі сходу – між Мар'їнкою та Олександрівкою. Власне цей рубіж оборони й називали східним. Упродовж декількох років росіяни його проходили. Тоді ми перейшли на західний рубіж, який зараз утримуємо.
Військові по-іншому бачать карту місцевості. Зараз ми перебуваємо на західному рубежі, але все одно це частина Мар'їнки. Так само як ми утримуємо район Бахмута, тобто рубіж, хоча по населеному пункті, який в низовині, ходять росіяни,
– сказав Роман Світан.
У самому місті вже просто немає за що зачепитися. Окупанти не зможуть пройти рубіж, який утримують українські військові. Щобільше, це лише перша лінія оборони, а за неї йде друга – у Курахово. Саме вона є основним рубежем оборони.
"Наразі Курахівський гарнізон утримує Мар'їнський, йде підтримка з тилу. Росіянам треба ще багато працювати, щоб зруйнувати Мар'їнський рубіж. А далі ще є дві висоти, які також підтримують місто, тому росіянам там нічого не світить. Пробитися на захід практично неможливо", – підсумував військових аналітик.
Як росіяни знищили Мар'їнку
- Російські ЗМІ 1 грудня повідомили про нібито взяття Мар'їнки. Цю заяву одразу спростував спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він додав, що в районі міста тривають бої, українські воїни відбивають атаки. Олександр Штупун наголосив, що рисою окупантів є брехливість і бажання пофантазувати.
- На початку осені у Міноборони повідомляли, що Мар'їнка є одним із "найгарячіших" місць на фронті. Ворог здійснював одні з найпотужніших штурмів, які порівнювали з наступом на Бахмут і Лиман. Окупанти стерли місто. Через постійні обстріли там залишилися тільки руїни й залишки фундаментів.
- Російські загарбники прагнуть повністю захопити Донецьку та Луганську області. Мар'їнка є важливою для ворога, адже це фактично тил до Вугледара. Саме там взимку 2023 року "елітні" російські війська втратили надзвичайно велику кількість людей та техніки. Ще у жовтні окупанти перекинули на Мар'їнський напрямок підрозділи "Шторм-Z".