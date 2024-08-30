"Партія миру" проти "партії війни": у Кремлі триває боротьба, яка вигідна Україні

У Росії затримали колишнього заступника ексміністра оборони Сєргєя Шойгу Павла Попова. Це наслідок внутрішньої боротьби в Кремлі.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що в Кремлі триває боротьба між так званою партією "миру", куди входять прагматики-раціоналісти, та партією війни. Арешти посадовців – наслідок цього процесу.

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Що відбувається в Росії

Як наголосив Шойгу, Шойгу належить до так званої "партії війни". Його змогли усунути задля того, аби дезорганізувати міністерство оборони Росії та закінчити війну.

Це добра новина для України. Міноборони Росії фактично з травня не працює. Його повністю дезорганізували. А різні арешти посадовців не дають впевненості тим, хто лишився, і тим, хто туди прийшов,

– сказав Жирнов.

Зрозуміло, що "партія миру" не підтримує Україну. Там роблять такі дії чисто задля власних інтересів. Вони не хочуть втрачати гроші та залишатися ізгоєм. Їх цікавить можливість взаємодіяти із Заходом.

Вони хочуть їздити по світу, заробляти гроші, використовувати вілли на Заході. Дружини хочуть йти на шопінг в Парижі, Лондоні. Під час війни це неможливо. Вони не хочуть допомогти Україні, а хочуть відновити свої привілеї. Це працює в бік України,

– наголосив Жирнов.

Зверніть увагу! В Росії затримали колишнього заступника міністра оборони Павла Попова. Його звинуватили в корупції та шахрайстві.