У Путіна є дві серйозні проблеми: як довго він ще зможе фінансувати війну

Повномасштабна війна не проходить без наслідків для Росії. У Путіна одночасно виникли дві неприємні проблеми, які потрібно вирішувати.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. За його словами, на жаль, Путін дійсно має гроші на бойові дії. Росія досі експортує свої товари, що дозволяє заробляти кошти, які потім використовують на війну проти України. Але є інші проблеми.

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Які проблеми виникли в Путіна

Як наголосив Ліпсіц, якби усі прибутки Росії йшли на війну, то країна-агресорка могла б ще довго воювати. Але є ще цивільна економіка та населення. На них буквально не вистачає грошей. Відповідно якість життя ще більше погіршується.

Росії потрібно виробляти чи імпортувати товари для цивільних. Паралельно необхідно "ремонтувати країну" через різні аварії. Але на все грошей не вистачає.

В Росії одночасно виникли дві божевільні проблеми. Перша – набір людей на війну. Друга – падіння народжуваності. Від губернаторів вимагають набирати якнайбільше контрактників та збільшити народжуваність. Вони пробують вирішити це грошей. Але коштів мало,

– розповів Ліпсіц.

Більшість регіонів Росії є збитковими. Якщо губернатори висмикують гроші з дефіцитного бюджету, то потім просять їх у міністерства фінансів. Але там теж не можуть дати кошти, адже все йде на фінансування війни.

Тому й виходить, що чим більше грошей йде на війну – тим важче жити на місцях; кількість аварій на цивільній інфраструктурі зростає, а якість життя погіршується.

У Путіна сиплеться фундамент під ногами. Він буде змушений гасити невдоволення всередині країни. Піде шум по країні. Революції, звісно, не буде. Але шум – це теж не добре. Піде ослаблення влади та невдоволення через губернаторів. Путін буде змушений шукати баланс між продовженням війни та запобіганням невдоволення всередині країни,

– наголосив Ліпсіц.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський озвучив втрати Росії на війні. Близько 600-700 тисяч окупантів зазнало поранень. Також він назвав кількість знищених окупантів.