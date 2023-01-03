Величезні втрати окупантів від ударів ЗСУ: опозиціонер відповів, чи вплине це на росіян

Збройні Сили України щодня знищують по кілька сотень загарбників. Однак це не змушує звичайних росіян виходити на протести. Запустити внутрішні зміни в Росії здатна лише воєнна поразка окупантів.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. За його словами, зараз в Росії банальна диктатура і будь-які втрати серед окупантів не спричиняють суспільний резонанс.

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Він нагадав ситуацію з першою війною Росії у Чечні. Тоді в країні було багато незалежних ЗМІ, а на той час губернатор Нижньогородської області Борис Нємцов зібрав мільйон підписів на припинення війни. В Росії були деякі елементи демократії, які працювали.

Зараз 100-200 чи 400 загинуло. Немає значення. Це не обговорюється в тому контексті, в якому має. Бо немає жодного незалежного ЗМІ. Губернатори, депутати мовчать або кажуть те, що дозволено. Навіть найстрашніші втрати не можуть достатньо змінити ситуацію,

– зазначив Гудков.

Воєнна поразка Росії запустить усі потрібні процеси

На думку Гудкова, саме після того, як ЗСУ звільнять усі окуповані території, може статися розкол російських еліт. Це дозволить зробити передумови для політичних змін всередині країни.

Наразі місцеві еліти бояться хоча б щось протиставляти Владіміру Путіну. Це може обернутися для них позбавленням волі або смертю. Однак в разі воєнної поразки багато росіян зрозуміють, що "цар вже не той".

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Це вдарить по рейтингах Путіна. І може стати для нього катастрофою.

Як тільки впаде ця сакральність – рейтинги полетять вниз. Коли буде менше підтримки знизу, елітам буде легше відсторонити Путіна від влади. Це не обов'язково, що наслідки будуть саме такими. Але без воєнної поразки та розколу еліт ніяких змін всередині Росії не буде,

– зазначив Гудков.

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