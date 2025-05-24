Путін триматиметься за владу до кінця: хто має силу повалити кремлівський режим

Головне завдання Путіна – якнайдовше протриматися при владі в Росії. Але проблеми, які наростають, можуть його "наздогнати".

Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант. За його словами, в Росії наростає велика кількість проблем. Йдеться про депресію в цивільному секторі економіки, нестачу людей, демографічну кризу тощо. Але всі ці речі Путіна не цікавлять.

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Як може впасти режим Путіна

Як наголосив Блант, якщо й щось може загрожувати його режиму, так це російські окупанти, які повернуться з війни. Навряд чи вони зможуть нормально увійти в цивільне життя.

Вони вміють володіти зброєю та готові вбивати. Для них цивільне життя буде не дуже зрозумілим. Їх треба чимось займати. А навряд чи вони захочуть займатися творчою працею за зарплати у цивільному секторі. Вони загрожують Путіну,

– сказав Блант.

Саме тому, ймовірно, Путін зацікавлений в тому, щоб продовжувати війну. А на ситуацію в економіці та на рівень життя в Росії йому наплювати.

Поки ті люди, які стріляють, будуть отримувати втричі більше ніж ті, хто працює за станком, доти режим буде стійким. За цим Путін буде ретельно стежити. А що там відбувається з умовними пенсіонерами – Путіна цікавить в останню чергу,

– зазначив Блант.

Нагадаємо, Росія вже втратила понад 978 тисяч особового складу на війні проти України. Також наші захисники знищили 10841 російський танк, 22575 бойових броньованих машин, 1390 РСЗВ тощо.