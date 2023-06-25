"Путін йому дуже довіряє": який в Росії є варіант заміни Шойгу
Після спроби заколоту в Росії позиції Сєргєя Шойгу стали ще слабшими. Є цілком очевидний варіант, хто може бути новим міністром оборони країни-агресорки.
Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, російський диктатор Владімір Путін зараз намагається розв'язати дві проблеми – "каналізувати" власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та закрити питання з Шойгу.
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Хто може стати новим міністром оборони Росії
Як наголосив Клочок, російське "насєлєнія" і так не сильно підтримує Шойгу. Ймовірно, новим міністром оборони може стати губернатор Тульської області Алєксєй Дюмін.
Це – військовий, який свого часу ще працював із Борисом Єльциним та Віктором Черномирдіним, а також – очолював службу безпеки голови уряду Віктора Зубкова у 2007 році. Також він досить короткий час був заступником міністра оборони Шойгу у 2015 році.
Потім він дивним чином опинився в Тульській області. Зрозуміло, що це путінська людина, яка виконує там певні завдання. Він досить відданий. А це для Путіна важлива річ. Під час звернення він кілька разів говорив про зрадників,
– зауважив Клочок.
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Найімовірніше, процес призначення нового міністра оборони не буде довготривалим. Але уся ця історія з колонами "Вагнера" продемонструвала вади Кремля. Виявляється, що в Росії є альтернативні сили, які здатні просувати свої рішення. А однією з цілей вагнерівців була зміна міністра оборони.
Заколот від Пригожина: коротко
- Власник "Вагнера" Євгєній Пригожин неодноразово "наїжджав" на Сєргєя Шойгу. Ввечері 23 травня він звинуватив міністерство оборони Росії в ударі по тиловому табору вагнерівців. Тоді він оголосив похід на Москву.
- Вранці 24 червня вагнерівці перебували у Воронєжі та Ростові-на-Дону. Тоді ж Владімір Путін звинуватив Пригожина у зрадництві. А в Москві силовики вже готувалися до боїв із вагнерівцями.
- Утім, 24 червня адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка заявила, що конфлікт з Пригожиним вдалося владнати. В рамках домовленостей вагнерівці зупинили похід на Москву та вийшли з російських міст. У відповідь їм пообіцяли амністію. А Пригожин поїхав до Білорусі.