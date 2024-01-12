Хотіли заморозити Європу, але мерзнуть самі: у Росії шалені проблеми з опаленням

У Росії тривають звичні зимові розваги: люди збираються навколо вогнища на подвір'ї, скандуючи: "Замєрзаєм!". Однак їхній план був дещо інакшим – заморозити не себе, а Європу.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував 24 Каналу ситуацію з опаленням у країні-агресорці. За його словами, навряд чи цього року сталось щось особливе – за більш ніж 70 попередніх років життя в Росії він не пам'ятає жодного року, щоб не було таких проблем.

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Так, головна проблема Росії полягає не в географічному положенні, а в корупції. Чомусь для представників влади зима – це завжди неабияка несподіванка.

Чиновники завжди бувають страшно здивовані тим, що в Росії, виявляється, узимку падає сніг. Потім ще одне відкриття: виявляється, що взимку буває холодно,

– зіронізував Яковенко.

Тому вічна російська мерзлота поступово перетворюється у вічну мразоту влади. Водночас жителі Європи, яку росіяни так прагнули заморозити, почуваються доволі комфортно, дарма що температура на вулиці буває сильно мінусова.

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На думку Яковенка, доки громадяни країни-агресорки не кричать щось проти Путіна, до них нікому не буде діла.

Якщо все це не показують по телевізору, значить цього немає. Хай собі гріються, хай розводять багаття на подвір'ях – кому це заважає?

– риторично запитав опозиційний журналіст.

Їх можуть хіба що побити – і то з метою зігрітись.

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