Путіна не розуміють навіть найближчі, – оглядач FT про зміни у настроях Кремля

Ситуація довкола параду на 9 травня вдарила по іміджу Кремля. Там побоювалися атак українських дронів, тому провели захід досить скромно. Вони показали, що не здатні гарантувати безпеку всередині Росії.

Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман розповів 24 Каналу, що Україна все ефективніше і частіше атакує Росію дронами. І це суттєво впливає на загальні настрої в Кремлі. Їх все більше хвилює загроза з боку України.

Як війна впливає на Росію?

За словами журналіста, упродовж 2025 року серед західних аналітиків та представників влади різних країн лунала думка, що Україна повільно програє війну. Ніхто цьому не радів. Однак настрої були саме такими. Зараз очевидно, що росіяни не перебувають у вигідному становищі. Українські атаки створюють їм проблеми.

Є також багато чуток про Путіна. Моє видання писало, що Путін все рідше буває на публіці та параноїдально ставиться до власної безпеки. Він боїться перевороту. Все це в сукупності змінює сприйняття так званої "непереможності Росії". Складається враження, що Путіна не розуміють навіть найближчі люди з його оточення,

– сказав оглядач.

На його думку, прокремлівські блогери дедалі частіше скаржаться, що війна проти України йде не за планом. І це зрештою також послаблює позиції Путіна.

Зверніть увагу! Оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус у рамках Київського безпекового форуму зауважив, що революція чи переворот в Росії наразі є малоймовірним. Режим залишається майже таким самим стійким, як і до початку повномасштабної війни. Однак варто визнати, що проблеми в Росії поступово наростають.

Яка ситуація в Росії?

Інститут вивчення війни повідомляв, що зростання атак українських дронів по Росії провокує незадоволення серед місцевого населення. Кремль в черговий раз показує свою безпорадність щодо захисту країни. Деякі пропагандисти вже навіть критикували регіональну владу.

Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов вважає, що хаотичні висловлювання серед російських блогерів та пропагандистів є свідченням системної кризи режиму. Путін починає втрачати контроль над власним інформаційним простором. І наслідки можуть бути несподіваними.

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російський бізнес все активніше виводить гроші за кордон на тлі погіршення економіки країни-агресорки. Там все частіше фіксують фінансові схеми з "позиками" іноземним компаніям.