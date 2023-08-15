Збройні групи в Росії вже вступають в конфлікти: деякі республіки за крок від бунту
В Росії регулярно трапляються різні цікаві інциденти з окупантами, яким пощастило повернутися живими з війни в Україні. В перспективі це може привести до позитивних для нас наслідків.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що в соцмережах час від часу з'являються історії про окупантів, які неадекватно поводяться після повернення з війни в Україні.
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Такі персонажі часто привозять з собою зброю, що посилює її неконтрольований обіг. Потім в діло йде алкоголь чи образа – і в Росії починають стрілятися між собою різні угруповання.
Можна було б підтримувати рух місцевих республік за незалежність
На думку Світана, Україні було б корисно підтримувати рух різних тамтешніх республік за незалежність. Але вони не мають стосуватися нічого російського. Як у випадку з депутатом регіонального парламенту в Росії, який оголосив про рух за незалежність Смоленської області від країни-агресорки.
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В російській конституції зараз є 21 республіка. Якщо вони почнуть рухатися до незалежності, то країна-агресорка буквально розпадеться.
Це дійство правильне та грамотне. Його варто підтримувати. За вільну Смоленщину. А усе це "Росія бєз Путіна", всі ці "хороші росіяни", яких до нас тягнуть... Погані росіяни вбивають нас, а хороші росіяни будуть вбивати наших дітей та внуків, коли заповзуть на трон Путіна. Імперськість нікуди не дінеться. Якщо когось і підтримувати, то вільний Смоленськ, Брянськ, Воронєж. Те, що Росії не стосується,
– вважає Світан.
Ситуація в Росії: коротко
- Упродовж повномасштабної війни проти України в Росії почали зростати різні так звані "приватні військові компанії". А у червні 2023 року бойовики з "Вагнера" взагалі спробували здійснити заколот в країні-агресорці.
- Упродовж останніх місяців в Росію все більше навідуються невідомі дрони. Особливо часто їх фіксують у Москві.
- Крім того, з початку повномасштабної війни українські військові вже знищили майже 255 тисяч особового складу ворога. Також Росія втратила 4313 танків, 8370 бойових броньованих машин, 5128 артилерійських систем тощо.