Кремль боїться цього: експерт пояснив, чому обурення серед росіян лише зростатиме

Серед росіян час від часу лунають думки щодо потреби припинити війну в Україні. На соціальні збурення поки не варто чекати, але певне підґрунтя до них вже є.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, негатив від регулярних атак по Росії поступово накопичується. І насправді колись все це може вистрілити.

Що відбувається в Росії?

Як наголосив Ус, цього року вже навіть один з депутатів російської Держдуми закликав припинити війну через можливу соціальну кризу. Такі поодинокі голоси час від часу з'являються в інфопросторі, хоч Кремль намагається їх приглушити.

Має робити все, щоб ці якнайчастіше там звучали. Важливо, щоб все більше людей вважали, що зупинити війну зараз – найкращий варіант,

– зазначив Ус.

Яка ситуація в Росії: дивіться відео 24 Каналу

При цьому запит на силову зміну владу в Росії також присутній. В цьому випадку можемо згадати спробу заколоту з боку Євгенія Пригожина у 2023 році. Тоді вони пройшли через Ростов-на-Дону, де не було взагалі жодних протестів проти дій вагнерівців. Хоч усім було зрозуміло, що це фактично військовий заколот.

Запит у населення на це є. І постійні удари по території Росії посилюватимуть бажання росіян припинити цю війну,

– підкреслив Ус.