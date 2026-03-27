Одне рішення Путіна може спричинити крах Росії
Росія продовжує втрачати колосальну кількість солдатів на війні проти України. При тому там ще й погрожують іншим країнам війною.
Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв розповів 24 Каналу, що диктатор Путін цілком може здійснити агресію проти країн Балтії. Тим паче зараз можуть скластися сприятливі для цього обставини.
Яке рішення Путіна може стати фатальним?
За словами Ширяєва, Росія цілком може напасти на країни Балтії, якщо Сполучені Штати та Ізраїль надовго "загрузнуть" у війні проти Ірану. Це буде сприятливий момент для атаки.
Напад Росії може створити певні проблеми для НАТО. Адже там не мають достатнього досвіду протидії безпілотникам. І спершу це буде створювати неабиякі проблеми.
Це рішення наблизить крах Путіна. Далі піде мобілізація в країнах НАТО. І що буде потім? Далі вже ніхто не буде обговорювати, чи дійдуть танки НАТО до Москви. Дійдуть. І ракети долетять,
– сказав Ширяєв.
Ситуація в Росії: останні новини
- Нещодавно в Росії зафіксували найнижчий рейтинг довіри до диктатора Путіна з початку повномасштабної війни. Експерти пов'язують таке падіння із затяжною повномасштабною війною проти України, через яку впали доходи населення та зросли витрати.
- У звіті Мюнхенської конференції з безпеки зазначали, що Росія фактично перевела свою економіку на воєнні рейки. Там вважають, що далі можуть бути різні сценарії, серед яких і регіональна війна в країнах Балтії упродовж двох років після можливого припинення бойових дій в Україні.
- Також там відзначили, що Росія активізувала свої гібридні дії. Зокрема були диверсії на енергетичній інфраструктурі європейських країн. Також вони порушували повітряний простір Польщі та Естонії.