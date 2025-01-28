Зовсім скоро Путіну доведеться робити складний вибір

СNN заявило, що образ стабільної російської економіки, який використовує Путін у намаганні довести, що він подолав наслідки західних санкцій, – до певної міри міраж. Зараз ми починаємо бачити реальну картину російського економічного стану.

Західні санкції б'ють по Росії

Ця картина є далекою від стабільності і перспективи сталого розвитку. CNN наголошує, що Росія приховує свої справжні витрати на війну і що існує цілий тіньовий бюджет, який влада не розголошує, щоб не показати величезні видатки. Однак усі ці витрати даються в знаки на стані російської економіки. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Видання говорить про серйозний дефіцит робочої сили в Росії, який виник внаслідок втрат на війні в Україні. Російське керівництво занижує реальні цифри втрат. Ми можемо опиратися лише на ті цифри, які були оприлюднені західними та українськими політиками.

Навіть, якщо вони завищені, то сам факт дефіциту робочої сили у Росії не спростовується ані офіційною статистикою, ані російськими економістами.

Зараз починають реально даватися в знаки результати західних санкцій, оскільки з роками війни вони посилилися. В останні тижні президентства Джо Байдена були запроваджені санкції проти російських енергетичних гігантів і так званого "тіньового флоту", що стало серйозним ударом по нафтових поставках Росії до Індії і Китаю. Обидві країни відмовилися приймати до своїх портів танкери, які підпали під американські санкції.

Це означає, що Росія буде змушена шукати нові кораблі, які будуть перевозити її нафту, а також постійно побоюватися, що вони попадуть під санкції. Індія і Китай будуть шукати нових постачальників нафти для потреб своєї економіки, тобто російський енергетичний ринок почне звужуватися. Якщо ціни на нафту почнуть падати, то це теж стане серйозною проблемою для російської економіки.

Також видання нагадує, що Україна відмовилася від транзиту російського газу. Це історичне рішення, яке фактично поставило крапку на статусі України як транзитної держави для російського газу, далося в знаки на прибутках "Газпрому". Ця компанія тепер є збитковим підприємством, яке змушене добувати газ для того, щоб продемонструвати енергетичні можливості Росії, а не приносити гроші до бюджету.

Дилема, яка постане перед Путіним

Виникає питання про те, що у 2025 році обере Путін. Є два варіанти:

підтримання соціальної стабільності у Росії,

або ж продовження війни.

Ця дилема постане перед Кремлем вже у найближчі місяці.

Та треба пам'ятати, що виклад висновків американського видання базується не на об'єктивних статистичних даних, яких ми не маємо, а на суб'єктивних економічних оцінках. Для альтернативного матеріалу можна знайти економістів, які будуть переконувати що з російською економікою не все так погано і що Путін може продовжувати війну й не перейматися проблемами соціальної стабільності.

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Звісно, ця друга група економістів може видавати бажане за дійсне. Однак для нас важливо, до кого буде прислухатися Путін у намаганні зрозуміти, який вибір йому зробити.

Наприклад, радянське керівництво вперто не помічало краху економіки Союзу і проблем, які були пов'язані з війною в Афганістані. Усе завершилося погано для СРСР, який врешті зник з політичної мапи світу. Однак війну в Афганістані продовжували без будь-яких сподівань її реально виграти. Радянські війська увійшли в Афганістан за часів Леоніда Брєжнєва, а залишили цю країну вже у період перебудови Михайла Горбачова.

Сказати, що Путін взагалі думатиме про те, що війна в Україні призведе до руйнації російської державності, – це значить не усвідомлювати, як сприймає реальність російський президент. Так, він може привести свою країну до краху за кілька важких років протистояння з Україною, однак для нас важливо, щоб за ці роки на руїни не перетворилася Україна.

Пропутінський політолог Дмітрій Трєнін, який колись очолював представництво американського фонду Карнегі у Москві, нещодавно заявив, що росіяни готові жити бідно, але не будуть погоджуватися з диктатом Заходу, а продовжуватимуть свої дії проти України.

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Звісно, це не гарантує, що Путін буде притримуватися саме такого погляду, однак треба усвідомлювати що є і такий варіант.

Варто розглянути і варіант, коли Путін усвідомлює, що його економіка – це міраж. Тоді йому не залишається нічого іншого, окрім розкласти свої карти вже зараз та використати бажання Трампа домовитися з Кремлем для того, щоб завершити війну в Україні на найвигідніших для себе умовах.

Тобто навіть тверезе розуміння Путіним проблем, які існують в його економіці, створює для України чимало серйозних і небезпечних викликів на майбутнє. Та ще більші виклики будуть, якщо Путін не зважатиме на стан економіки й буде готовий продовжувати цю війну до остаточної руйнації економіки Росії й державності України. Це значно серйозніша небезпека, якій треба запобігти.