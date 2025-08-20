Попри переговори з Дональдом Трампом, Володимир Путін не збирається зупинятись на фронті та атакувати міста України. Водночас продовжувати війну є дорогим процесом, з чим в Росії зараз серйозні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, пояснивши, що країна-агресорка зіштовхнулась з дефіцитом бюджету. Цілком ймовірно, що з наступного року вона вже не зможе його покривати.

Яка причина змусить Путіна закінчити війну?

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що російська економіка "задихається". Інвестиційний банкір зауважив, що якщо щось і змусить Путіна зупинитися та ввести перемовини серйозно, – то це саме російська економіка. Вона має дві проблеми:

Перша – російська економіка стагнує і, найімовірніше, починає падати.

Друга – фізичних грошей у бюджеті Росії немає.

Фурса пояснив, що війна – це дуже дорого. Якби не вона, а звичайна ситуація з бюджетом, то падіння економіки не було б такою проблемою для Путіна. Водночас зараз дефіцит російського бюджету зашкалює.

Якщо на 2025 рік ще зрозуміло, яким буде фінансування, бо є Фонд національного добробуту, то на наступний уже ні. Там доведеться просто друкувати кошти. Тобто з січня 2026 року у росіян вже не буде чим фінансувати дефіцит бюджету. З кожним днем це тиснутиме дедалі більше, перетворюючи кризу у незворотне явище.

Саме тому всі розмови, що Росія нібито буде воювати, поки не завоює Донбас, а для цього потрібно 2 роки – не відповідають дійсності. В економіки Путіна немає грошей ще на 2 роки війни. Хіба якщо Китай дасть Росії кредит, щоб все продовжувалось. Однак це буде занадто відверто для Китаю,

– наголосив він.

Водночас Фурса припустив, що якщо окупанти зупинять війну, то частину санкцій відразу знімуть. Найімовірніше, тоді росіяни вийдуть на зовнішній ринок, візьмуть гроші та знайдуть для себе фінансування. У Росії дуже невисокий рівень боргу, тому при нормалізації ситуації щодо санкцій – у них є, куди вийти й де взяти дуже багато грошей.

Інвестиційний банкір додав, що кошти ворогу дадуть на зовнішніх ринках. Однак російський диктатор не діє раціонально і не планує закінчувати війну, бо отримує звіти, в яких розказують про "хороший" стан економіки.

Які проблеми має російська економіка через війну?