Інвестбанкір назвав єдину причину, яка змусить Путіна закінчити війну
- Російська економіка стикається з серйозними проблемами через дефіцит бюджету та відсутність фізичних грошей.
Водночас інвестбанкір Фурса вважає, що зупинка війни може призвести до зняття санкцій, що дозволить Росії знайти фінансування на зовнішніх ринках.
Попри переговори з Дональдом Трампом, Володимир Путін не збирається зупинятись на фронті та атакувати міста України. Водночас продовжувати війну є дорогим процесом, з чим в Росії зараз серйозні проблеми.
Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, пояснивши, що країна-агресорка зіштовхнулась з дефіцитом бюджету. Цілком ймовірно, що з наступного року вона вже не зможе його покривати.
Яка причина змусить Путіна закінчити війну?
Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що російська економіка "задихається". Інвестиційний банкір зауважив, що якщо щось і змусить Путіна зупинитися та ввести перемовини серйозно, – то це саме російська економіка. Вона має дві проблеми:
- Перша – російська економіка стагнує і, найімовірніше, починає падати.
- Друга – фізичних грошей у бюджеті Росії немає.
Фурса пояснив, що війна – це дуже дорого. Якби не вона, а звичайна ситуація з бюджетом, то падіння економіки не було б такою проблемою для Путіна. Водночас зараз дефіцит російського бюджету зашкалює.
Якщо на 2025 рік ще зрозуміло, яким буде фінансування, бо є Фонд національного добробуту, то на наступний уже ні. Там доведеться просто друкувати кошти. Тобто з січня 2026 року у росіян вже не буде чим фінансувати дефіцит бюджету. З кожним днем це тиснутиме дедалі більше, перетворюючи кризу у незворотне явище.
Саме тому всі розмови, що Росія нібито буде воювати, поки не завоює Донбас, а для цього потрібно 2 роки – не відповідають дійсності. В економіки Путіна немає грошей ще на 2 роки війни. Хіба якщо Китай дасть Росії кредит, щоб все продовжувалось. Однак це буде занадто відверто для Китаю,
– наголосив він.
Водночас Фурса припустив, що якщо окупанти зупинять війну, то частину санкцій відразу знімуть. Найімовірніше, тоді росіяни вийдуть на зовнішній ринок, візьмуть гроші та знайдуть для себе фінансування. У Росії дуже невисокий рівень боргу, тому при нормалізації ситуації щодо санкцій – у них є, куди вийти й де взяти дуже багато грошей.
Інвестиційний банкір додав, що кошти ворогу дадуть на зовнішніх ринках. Однак російський диктатор не діє раціонально і не планує закінчувати війну, бо отримує звіти, в яких розказують про "хороший" стан економіки.
Які проблеми має російська економіка через війну?
- Китай скоротив закупівлю майже усіх ключових сировинних товарів Росії через вплив санкцій. Так, двосторонній товарообіг зменшився до 125,8 мільярда доларів, а у 2025 році він становив 245 мільярдів доларів. Падіння доходів посилює тиск на бюджет країни-агресорки.
- Через атаки на нафтопереробні заводи у Росії є дефіцит бензину, який став причиною черг на АЗС. Критична ситуація спостерігається не лише на території країни-агресорки, а й на окупованих територіях.
- Внаслідок удару українських дронів припинив роботу нафтопровід "Дружба". Саме він постачав російську нафту до Угорщини та Словаччини, а також включений до російського ВПК, який забезпечує армію Росії.