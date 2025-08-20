Не те щоб Київ чи союзники не хотіли миру, проте вони розуміють, що Росія хоче угоду, яка не заважатиме отримати те, чого вона хоче шляхом сили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чим відрізняються позиції України, Росії та США?

Дональд Трамп під час нещодавніх переговорів з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, погодився з деякими тезами Москви, поставивши сумнів "необхідність" припинення вогню на користь ширшої мирної угоди.

Але, на думку експертів з міжнародного права та аналітиків, будь-яка угода, яка змусить Україну відмовитися від своєї території, щоб зупинити вбивства свого народу Росією, буде абсолютно незаконною згідно зі Статутом ООН.

Київ та його європейські союзники припустили, що припинення вогню може бути передвісником зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, а потім тристоронньої зустрічі між президентами США, Росії й України.

Водночас Путін і Трамп зараз виступають за насамперед укладення постійної мирної угоди., яка визначатиме майбутні відносини між двома країнами – Росією та Україною. І на цьому моменті, як зауважує видання, все ускладнюється.

Існує унікальний ключовий принцип міжнародного права, який викарбувано в Статуті ООН: застосування сили категорично заборонено. Це також (означає), що будь-який договір, який ви отримуєте шляхом застосування сили, є фактично незаконним і за своєю суттю недійсним,

– зазначає міжнародний юрист та юридичний радник фонду з прав людини Global Rights Compliance Джеремі Піцці.

CNN пише, що Володимир Путін радше за все так і не відмовився від деяких своїх максималістських вимог, зокрема від того, щоб Україна відмовилася від усієї Донецької та Луганської областей, а також вступу до НАТО надалі.

Водночас Україна, згідно з Конституцією, не можу віддати територію, будь-які зміни мають схвалити на референдумі. Пишуть, що таке правило діє частково через схильність Росії встановлювати маріонеткові уряди в іноземних країнах.

Попри це, Джеремі Піцці каже, що навіть у разі бажання українців проголосувати за відмову від територій, що вони навряд чи зроблять, згідно з даними опитувань, але угода все ж буде незаконною згідно з міжнародним правом.

Росії не варто довіряти

Водночас є й інші причини, чому Україна не може віддати території. Росіян зараз контролюють майже весь Луганськ та понад 70% Донецька, а це означає, що Володимир Путін вимагає від Києва віддати більше, ніж захопив.

Ба більше, деякі підконтрольні Києву ділянки Донецької області мають інфраструктуру, яка має вирішальне значення для оборони України. Серед них низка промислових міст, зокрема Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Вони з'єднані головними дорогами та залізницями, внаслідок чого утворюють основу оборони України. Тому, як наголошують у виданні, якщо Росія захопить їх, то шлях до більш західних частин країни буде широко відкритий для Москви.

Росія вже понад 10 років послідовно та неодноразово здійснює збройні напади на Україну. Росія симулювала переговори, вдавала добру волю, продовжуючи застосовувати насильство та переслідуючи ті ж незаконні максималістські цілі, і українська влада це болісно усвідомлює,

– каже юрист.

На його думку, немає жодної логічної та розумної причини довіряти Росії у разі відсутності добросовісного рішення чи зобов’язання, які вона візьме зі свого боку, щоб "утриматися від вбивств більшої кількості українців".