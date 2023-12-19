Щоразу вилазять з іншого місця: як ЦАХАЛ зачищає укріплення ХАМАС у Секторі Гази

У Секторі Гази триває наземна операція Армії оборони Ізраїлю. Бійці ЦАХАЛ просуваються доволі повільно, щоб запобігти втратам.

Підполковник запасу Генштабу Армії оборони Ізраїлю Марк Бабот сказав 24 Каналу, що країна не може ризикувати життями своїх солдатів. Тому вони рухаються поступово, шар за шаром зачищаючи ворожу територію.

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Війна триває за професійними правилами ведення вогню. Це повільна війна, це повільне просування, це "листковий пиріг",

– пояснив Бабот.

Хоча, звісно, Ізраїль хоче, щоб ця операція завершилась швидше.

Скільки ще триватиме наземна операція ЦАХАЛ

На думку підполковника, активна фаза наземної операції триватиме до кінця січня. Якщо вдасться зачистити Хан-Юніс, де розташований головний штаб ХАМАС, то навіть швидше. Там перебувають дві бригади терористів, які ще не брали участь у бойових діях.

У Хан-Юнісі також може ховатись лідер ХАМАС Яхья Сінвар . Він утік з півночі анклаву, скориставшись гуманітарним конвоєм.

Однак ситуацію значно ускладнюють укріплення бойовиків – найстрашніші за 150 років модерної війни.

Там усе пронизано тунелями, бункерами, підземними ходами. Терористи щоразу вилазять з іншого місця. У нас є втрати, на жаль,

– констатував Бабот.

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