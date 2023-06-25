Ситуація серйозна як ніколи: біля 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС є техніка з вибухівкою

Росіяни вже завершили підготовку до можливого теракту на Запорізькій АЕС. Окупанти вже розмістили техніку з вибухівкою біля 4 із 6 енергоблоків.

Про це заявив Кирило Буданов в інтерв'ю британському журналу New Statesman. Окрім того, він наголосив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

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Ситуація серйозна як ніколи

Буданов наголосив, що до аварії на Запорізькій АЕС також може призвести не лише замінування, а й підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз,

– наголосив Буданов.

Начальник ГУР МО пояснив, що наказ держави-агресора вчинити теракт на Запорізькій АЕС може бути спричинений поразкою російських військ на лівобережжі Херсонщини. Окрім того, створення зони ядерного лиха Росія розглядає як "запобіжник" подальшого просування ЗСУ.

Разом з тим, Буданов заявив, що існує ризик спричинення витоку радіації на Запорізькій АЕС як "превентивного заходу". Він наголосив, що так ворог може намагатися зупинити український контрнаступ і заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

Росіяни можуть підірвати охолоджувач

Буданов раніше попереджав, що окупанти можуть підірвати охолоджувач Запорізької АЕС. Він заявив, що росіяни зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, підірвавши Каховську ГЕС.

Окрім того, росіяни почали заміновувати додатково ЗАЕС. Окрім охолоджувача, ворог почав розміщувати вибухівку й біля реакторів.

Якщо вони виведуть його (охолоджувач – 24 Канал) з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми,

– підкреслив начальник ГУР.

Володимир Зеленський раніше також заявляв, що росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. У терміновому зверненні 22 червня Президент України наголосив, що окупанти вже підготували все для теракту.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція у Європі. Саме тому зараз Україна передає усі отримані докази Європі, США, Бразилії, Індії, арабським країнам, адже цей теракт вплине на міжнародну спільноту.