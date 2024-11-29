Не Покровськ є головною ціллю: до яких міст рвуться росіяни на Сході

Ще півтора місяця тому Покровський виступ був небезпечний для ворога з погляду можливого завдання флангового удару й розгрому російського угруповання, яке просувалося на Покровськ. Саме тому противник пожертвував темпом наступу на Покровськ, намагаючись розв'язати завдання спрямлення флангів.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, зауваживши, що зараз захоплення Покровська не є головною ціллю російської армії.

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Які міста намагаються захопити росіяни

На сьогодні противник намагається за будь-яку ціну вийти на лінію, яка обмежується населеними пунктами Велика Новосілка, Константинополь, Андріївка, Покровськ, Костянтинівка, Часів Яр.

Це ті завдання, які росіяни поставили собі й зараз намагаються їх виконати. Проте я маю великі сумніви, що їм вдасться це,

– зазначив Грабський.

Найскладніша ситуація зараз спостерігається на Курахівському напрямку, де українські війська ведуть важкі бої. Внаслідок прориву противника ЗСУ відходять з позицій, які не можуть втримати, задля запобігання оточення наших сил та засобів на цьому напрямку.

Все це треба розуміти. Ми змушені будемо відходити з тих позицій. Утримувати Курахове немає жодного сенсу, тому що це місто знищене російською окупаційною армією,

– мовив полковник запасу ЗСУ.

На Курахівському напрямку російські окупаційні сили застосовують тактику вирівнювання або убезпечення флангів. Важка ситуація зберігається, зокрема в Торецьку.

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"Зрозумійте мене правильно, неможливо розглядати Покровськ як щось унікальне, на чому зосереджені всі зусилля. Всі ці локації можна розглядати комплексно з погляду завдання, яке ставив Владімір Путін ще у квітні 2022 року – вийти на кордони Донецької області", – додав Грабський.

Зараз спостерігається активність ворога в районі Великої Новосілки одночасно з намаганням прорватися до траси, яка з'єднує Курахове з Покровським Запорізької області. Росіяни намагаються вийти на кордон Дніпропетровської й Донецької областей та доповісти про те, що це завдання виконанне хоча б в одній точці.

Зовсім скоро вже можуть розпочатися бої за Покровськ. Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що оборона міста значно покращилася порівняно з минулим роком. Зокрема, побудовано нові фортифікації, які значно міцніші та краще сплановані.