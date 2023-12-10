Нав'язуємо ворогу свої наступальні дії, – військовий оглядач про бої на Сході

Російські окупанти усіма силами намагаються захопити Авдіївку та Куп'янськ. Однак українські захисники не дозволять загарбникам цього зробити.

ЗСУ не тільки обороняють території, але й контратакують. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала.

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Штурмові дії ЗСУ

Роман Бочкала зазначив, що ворогу не вдасться досягнути своїх цілей. Очевидно, російські генерали пообіцяли кремлівському диктатору Владіміру Путіну захопити Авдіївку та Куп'янськ, однак це не можливо.

Українські захисники не лише стійко тримають оборону, але й виконують штурмові дії, контратакують.

Хлопці зараз перебувають у штурмових діях. Відповідно ми контратакуємо, а також нав’язуємо ворогу свої наступальні дії,

– наголосив військовий оглядач.

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