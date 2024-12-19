"Путін отримав по морді – й мовчить": що чітко демонструють дії Ердогана щодо Кремля

Падіння режиму Асада в Сирії – колосальний удар по іміджу Путіна. Він показав, що є ненадійним союзником.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що ситуація в Сирії показала, що Путін – слабак. А його спецслужби не змогли виявити, що повстанці готували там наступ.

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Ердоган переграв Путіна

Як наголосив Гудков, президент Туреччини Реджеп Ердоган показує приклад західним політикам, як потрібно поводити себе з диктатором Путіним.

Свого часу Туреччина збивала російський військовий літак. Також там підтримали повстанців, які за кілька днів "змили" режим Асада в Сирії, що був дружнім до Росії.

Безцеремонно поводиться з Путіним. Показує, що ніяких червоних ліній не існує. Ердоган – хороший приклад з точки зору рішучості щодо диктатора. Путін отримав по морді – і мовчить,

– сказав Гудков.

Якби Захід жорсткіше діяв щодо Путіна ще на початках повномасштабної війни в Україні, то можна було б значно швидше все закінчити. Коли російський диктатор зіштовхується з жорсткими рішеннями, то починає "пасувати".