Не головний гравець ЄС: які ризики становить перемога антиукраїнської партії в Словаччині

Перемога проросійської партії SMER-SD на парламентських виборах у Словаччині створює певні ризики для України у відносинах з Європейським Союзом. Однак не варто драматизувати ситуацію, оскільки Братислава не головна в ЄС.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголосив 24 Каналу, що серед країн ЄС основну підтримку Україні надають саме Польща й Румунія.

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"За всієї поваги до Словаччини, ця країна не є головним гравцем ЄС", – зазначив Ус.

Водночас перемога Роберта Фіцо може зробити Словаччину подібною до Угорщини. Фактично ми отримаємо ще одну країну, не дуже дружньо налаштовану до України.

З Фіцо пов'язані кримінальні історії

Лідера партії SMER-SD звинувачували в зловживанні владою та створенні злочинної організації. Крім того, лишається багато запитань щодо вбивства журналіста, який розслідував корупцію в уряді за прем'єрства Фіцо.

Тепер у країнах ЄС виборці вважають за нормальне голосувати за людину, яка має зв'язки з кримінальним світом. Як на мене, подібні історії негативно впливають на розвиток політичного суспільства в країнах ЄС,

– вважає Ус.

За його словами, це потужний "дзвіночок" для європейських інституцій, щоб звернути увагу на те, як окремі країни Європейського Союзу відповідають критеріям, за якими вони вступили до ЄС.

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