Ворог ще пробує заходити малими штурмовими групами, але активність знизилася, – ДПСУ про Сумщину

У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на Сумщині станом на 20 червня. Росіяни на невеликому відтинку ще досі роблять спроби заходити малими штурмовими групами.

Попри це їхня активність дещо знизилась. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Дивіться також Найгарячіша ситуація на Покровському та Лиманському напрямках: карта фронту на 20 червня

Яка ситуація на Сумщині

Андрій Демченко зауважив, що протяжність кордону з Росією у межах Сумської області – близько 550 кілометрів. І лише на невеликому відтинку окупанти продовжують застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп.

Броньована техніка, якою ворог намагався б прорвати наш кордон, цього не фіксується. Більше ці піхотні групи намагаються використовувати або квадроцикли, або мототехніку. Але, власне, якщо говорити в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ, то за останні кілька днів активність ворожих та піхотних груп і спроб заходу на нашу територію, дещо знизилася,

– розповів речник.

Він зауважив, що це результат стійкості та мужності українських воїнів.

Щоденно Росія зазнає втрат – по десятках вбитих та поранених, які намагаються зайти на територію України.

"Несучи такі великі втрати, звісно, що ворог, можливо, зараз або ж перегруповує свої підрозділи, або ж знизив інтенсивність дій через недостатню кількість цього "м'яса", яке він може залучати для того, щоб зайти на нашу територію", – додав Демченко.

Він зауважив, що раніше ворог не зважав на свої втрати, але зараз на деяких ділянках інтенсивність їхніх дій знизилася, як і застосування мотоциклів, які ЗСУ також знищують.