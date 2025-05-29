Ці села й були в сірій зоні: для чого росіяни розтягують фронт на Сумщину та Чернігівщину

Фіксується ворожа присутність вздовж кордону Росії з Чернігівською областю. Крім того, в Сумській ОВА повідомили, що російські війська контролюють чотири населені пункти на території Сумщини.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом зазначив, що влада офіційно визнала, що в цих селах (Басівка, Новеньке, Веселівка, Журавка) перебувають російські окупанти, але вони там були й раніше.

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Чи зможуть росіяни наростити темп просування

Нарожний розповів про географію цієї місцевості. Там прокладена дорога Суми – Суджа, вздовж неї протікає річка. Ці села розташовані на півночі від неї. Вздовж річки є лісосмуга. Ворог зайшов у село Новеньке і вздовж лісосмуги зміг розосередитись.

Дійсно захоплені чотири села на кордоні, але вони й були в сірій зоні. Вони невеличкі, по декілька сотень людей проживало в кожному, вони були зруйновані ще у 2022 – 2023 роках артилерійськими обстрілами росіян,

– уточнив Нарожний.

Ворог, зі слів військового експерта, робить спроби атак в бік Юнаківки, це громада (до неї зокрема входять Басівка і Новеньке), яка об'єднує декілька сіл. Далі за цією ОТГ до Сум розташований величезний ліс і декілька дрібних населених пунктів.

"Це не означає, що у противника буде легка прогулянка і він зможе пройти через ліс без перешкод. Росіяни проходили чотири зруйновані села протягом чотирьох місяців. Не думаю, що їм вдасться наростити темп просування, бо в цих лісах перебувають українські сили, сховатися там просто", – зауважив Нарожний.

Де розташовані вказані села Сумщини: дивіться на карті

Ворог завалює КАБами плацдарм СОУ на Курщині

Росія на кордоні Сумської та Харківської областей зосередила 60 – 65 тисяч особового складу. Ворог сфокусував свій удар на Сумщину. Військовий експерт наголосив, що український плацдарм, що був утворений в Курській області, досі тримається. Він від села Басівка розташований орієнтовно за 6 – 7 кілометрів.

Те, що росіяни закріпилися в Басівці, зі слів Нарожного, ніяк не вплинуло на плацдарм СОУ на Курщині. Пройти далі, не захопивши його, а він утворений на панівних висотах на кордоні Сумської та Курської областей, на думку військового експерта, практично нереально.

Росіяни докладають величезних зусиль, аби його захопити, скидають туди 40 – 50% з загальної кількості всіх КАБів, які застосовують на лінії фронту. Однак не можуть його взяти. Тому причин для паніки щодо того, що ворог зараз швидко прорве українську оборону, я не вбачаю,

– озвучив Нарожний.

Якщо аналізувати зведення Генштабу, найгарячішими ділянками фронту досі залишаються Покровськ і Торецьк. Однак на Сумщину ворог перекинув елітний підрозділ дронарів. Проте, як зазначив військовий експерт, нині не мовиться про масове переміщення російських сил з Донецького напрямку на Сумщину.

Стосовно Чернігівщини, Нарожний пояснив, що противник знає про нестачу особового складу в ЗСУ, адже фронт дуже довгий, тому робить спроби розтягнути його ще більше, аби створити проблеми для українських сил. Великого зосередження особового складу і техніки для здійснення атак на Чернігівщину, як підсумував військовий експерт, у росіян сьогодні немає.