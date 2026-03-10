Більше не подужають: Братчук розкрив задум росіян щодо Сумщини та Харківщини

Українські військові вже говорили про намір ворога створити так звану "зону впливу" на Харківщині та Сумщині. Вони не готові там до активних бойових дій, тому діють дещо по-іншому.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог доволі давно говорить про створення так званої "буферної зони" в українському прикордонні глибиною у 15 – 20 кілометрів. Далі вони просунутися не подужають.

Чому у ворога саме такі наміри?

За словами Братчука, на Харківщині та Сумщині діє вороже угруповання "Сєвєр". Його завдання – створити такі буферні зони на півночі нашої держави.

Там не йдеться про активні бойові дії та постійні штурми. Ворог хоче імітувати бойові дії, аби Сили оборони України перекидали туди додаткові підрозділи для присутності.

Ворог не готовий піти там у великий наступ. Тому він хоче створити постійне джерело напруги. Ця триває вже кілька десятків місяців. Ворог імітує ось ці джерела напруги. Заходить в "сіру зону", викрадає людей для поповнення обмінного фонду,

– розповів Братчук.

Яка ситуація на Сумщині?