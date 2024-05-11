Росія посилюватиме обстріли Сумщини: чи має ресурси для наступу

ГУР прогнозувало можливий наступ росіян на Харківську та Сумську області. На Харківщині ворог уже посилив тиск, здійснивши спробу прориву кордону.

Військовий експерт Владислав Селезньов зауважив 24 Каналу, що найближчим часом окупанти, ймовірно, посилять обстріли Сумщини й активно діятимуть ворожі диверсанти.

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Селезньов зауважив, що Сумщина справді є славетним партизанським краєм. Водночас там насамперед лісиста місцевість, а це певною мірою полегшує діяльність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Адже ті можуть приховано переміщуватися нашим прикордонням.

Але ж українські Сили оборони працюють на випередження, створюючи відповідні засідки, щоб максимально ускладнити діяльність ворожих ДРГ,

– сказав військовий експерт.

На його думку, в найближчій перспективі наше прикордоння на Сумщині чекають масштабні мінометні та артилерійські обстріли з боку російських окупантів. Також противник застосовуватиме керовані авіаційні бомби та запускатиме диверсантів.

Але говорити про якесь масштабне просування на цих територіях, мабуть, не варто,

– заявив Селезньов.

За його словами, у росіян точно немає ресурсів для масштабного вторгнення й тим паче окупації Сум. І навряд чи вони знайдуться у противника в осяжній перспективі.

Водночас він наголосив, що начальник тамтешньої ОВА Володимир Артюх не дарма наполягає на тому, щоб жителі прикордоння на Сумщині залишили небезпечні райони, адже ворожі диверсанти не гребують тим, щоб убивати цивільних осіб, які живуть неподалік кордону з Росією. Тож перебувати там, де діє противник, смертельно небезпечно.

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