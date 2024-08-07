Ситуація досить напружена: на Сумщині проводять обов'язкову евакуацію з 5 громад

На Сумщині ускладнилася ситуація. Через це там вирішили провести обов'язкову евакуацію.

Планують евакуювати мешканців 5 громад Сумського району. Про це розповів в ефірі телемарафону начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, пише 24 Канал.

Дивіться також Тривога на Сумщині триває понад 13 годин, лунають нові вибухи

Більшість вибухів на Сумщині – робота ППО

Володимир Артюх розповів, що ситуація в регіоні досить напружена.

"Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети", – сказав він.

Також голова Сумської ОВА додав, що наразі більшість вибухів, які чують жителі Сум та області, – це робота ППО.

Такого прикриття ще не було на Сумщині,

– зауважив він.

Також Артюх додав, що у середу, 7 серпня, під час засідання Ради оборони області розглядали оперативну ситуацію в регіоні. Ситуація там контрольована ЗСУ.

Втім, через обстріли довелося ввести евакуацію 23 населених пунктів з прикордонних громад. Йдеться про близько 6 тисяч осіб, серед яких 425 дітей.