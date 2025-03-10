Ворог фактично перетнув кордон, – аналітик DeepState розповів про російський прорив на Сумщині

Росіяни продовжують наступ у Сумській області – ворог фактично перетнув кордон. Він намагається закріпитися в селі Новенькому, після чого, ймовірно, планує штурмові дії в напрямку Басівки та Локні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер "Радіо Свободи". Ситуацію прокоментували керівник групи безпілотних систем 104-ї бригади ТрО Антон Сербін та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула.

Дивіться також Успіхи ЗСУ в Донецькій області та прориви ворога у Курській: аналіз боїв і карти ISW

Що відбувається на прикордонні

За словами Микули, російські військові фактично перетнули державний кордон і мають стаціонарні позиції.

Незважаючи на заяви, що там просто ДРГ ходять, на жаль, це не так. Надалі противник буде зосереджувати свої сили на штурмових діях у напрямку Басівки та Локні,

– пояснює аналітик.

У разі захоплення цих населених пунктів ворог намагатиметься "перерізати" трасу біля Юнаківки. Однак українські захисники тримають оборону й не дають противнику розширити плацдарм, каже Сербін.

За словами військового, ситуація на тій ділянці Сумщини, де він перебуває, "нічим не відрізняється", а бойові дії "як тривали, так і тривають".

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують проникати на нашу територію, регулярні обстріли, атаки дронами-камікадзе "Шахед" і FPV-дронами не припиняються,

– розповідає Сербін.

Росіяни неодноразово намагалися прорватися глибше в Сумську область, вибити українські підрозділи й створити буферну зону.

До слова, напередодні противник спробував використати там газопровідну трубу Уренгой – Помари – Ужгород діаметром 1,4 метра, щоб атакувати тил ЗСУ. У суботу, 8 березня, окупанти сподівалися "повторити бліцкриг, як в Авдіївці", однак невдало. Вихід із труби був завалений – захисники ліквідували близько 80 росіян.