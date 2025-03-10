Ворог фактично перетнув кордон, – аналітик DeepState розповів про російський прорив на Сумщині
- Російські війська перетнули кордон у Сумській області й намагаються закріпитися в селі Новенькому для подальших штурмових дій у напрямку Басівки та Локні.
- Українські захисники утримують оборону, не дозволяючи розширити плацдарм, попри спроби росіян створити буферну зону.
Росіяни продовжують наступ у Сумській області – ворог фактично перетнув кордон. Він намагається закріпитися в селі Новенькому, після чого, ймовірно, планує штурмові дії в напрямку Басівки та Локні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер "Радіо Свободи". Ситуацію прокоментували керівник групи безпілотних систем 104-ї бригади ТрО Антон Сербін та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула.
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Що відбувається на прикордонні
За словами Микули, російські військові фактично перетнули державний кордон і мають стаціонарні позиції.
Незважаючи на заяви, що там просто ДРГ ходять, на жаль, це не так. Надалі противник буде зосереджувати свої сили на штурмових діях у напрямку Басівки та Локні,
– пояснює аналітик.
У разі захоплення цих населених пунктів ворог намагатиметься "перерізати" трасу біля Юнаківки. Однак українські захисники тримають оборону й не дають противнику розширити плацдарм, каже Сербін.
За словами військового, ситуація на тій ділянці Сумщини, де він перебуває, "нічим не відрізняється", а бойові дії "як тривали, так і тривають".
Ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують проникати на нашу територію, регулярні обстріли, атаки дронами-камікадзе "Шахед" і FPV-дронами не припиняються,
– розповідає Сербін.
Росіяни неодноразово намагалися прорватися глибше в Сумську область, вибити українські підрозділи й створити буферну зону.
До слова, напередодні противник спробував використати там газопровідну трубу Уренгой – Помари – Ужгород діаметром 1,4 метра, щоб атакувати тил ЗСУ. У суботу, 8 березня, окупанти сподівалися "повторити бліцкриг, як в Авдіївці", однак невдало. Вихід із труби був завалений – захисники ліквідували близько 80 росіян.