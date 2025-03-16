На окремих ділянках кордону з Сумщиною ворог намагається просунутись піхотою, – ОТУ "Сіверськ"

Станом на 16 березня кардинальних змін у тактиці ворога на Сумщині наразі не фіксують. Росіяни намагаються "тримати в напрузі" всі українські підрозділи, що обороняють кордон.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник, передає 24 Канал. Противник продовжує обстрілювати місцевість, зокрема прикордонні громади.

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Яка ситуація в Сумській області

Мисник наголосив на великій концентрації російських сил поблизу Сумської області – на Курщині, де українські військові продовжують виконувати бойові задачі.

На прикордонні захисники вживають заходів для посилення оборони, а також знищення противника ударами.

Ми здійснюємо всі підготовчі заходи, аби не давати ворогу вклинюватися в нашу територію на Сумщині. Поки на окремих ділянках він намагається просунутися малими групами піхоти, були спроби й техніку підганяти до кордону – ми своєчасно її виявляємо,

– розповів речник.

Нагадаємо, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, в прикордонній зоні Сумщини росіяни справді готуються до більш активних дій. Для атаки на область окупанти накопичують сили, однак "не треба плутати це з наступом на Суми".