Росія перекидає війська на північ Сумщини: в ISW розповіли деталі

Нещодавно Владімір Путін вимагав від своїх військ створити "буферну зону" вздовж російсько-українського кордону. Разом з постійними зусиллями агресора щодо захоплення решти Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей це підкреслює його наміри збільшити свої територіальні претензії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 26 травня. На північ Сумської області передислокували полк та бригаду окупантів.

Дивіться також Росія закріпилася на Сумщині й дійшла під Дніпропетровщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Передислокація на північ Сумської області

В Інституті вивчення війни посилаються на інформацію від українського військового аналітика Костянтина Машовця. За його словами, для посилення угруповання, що наступає на північ Сумської області, російське військове командування нещодавно передислокувало частини:

752-го мотострілецького полку (3-тя мотострілецька дивізія, 20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ);

200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ).

Підрозділи 200-ї бригади діють поблизу Володимирівки, що на північ від Сум, і в Гордіївці, що на північ від Володимирівки в Росії.

Цікаво, що частини 752-го полку діють на Борівському та Лиманському напрямках щонайменше з середини 2024 року. Окрім того, ISW із середини 2023 року спостерігала елементи 200-ї бригади в бойових діях на пріоритетному для росіян напрямку Бахмут – Часів Яр, а востаннє – 6 травня.

Наразі в ISW не мають інших повідомлень про дії цих підрозділів на півночі Сумської області.

До чого може готуватися Росія

Раніше аналітики зазначали, що нездатність російських військ прорвати українську оборону на захід і південний захід від Часового Яру підриває підготовку Росії до масштабного наступу на ширшу оборонну лінію.

З огляду на це агресор може планувати відтермінування наступальної операції на Костянтинівку, оскільки не має достатніх оперативних резервів для активізації наступальних операцій на кількох різних напрямках одночасно.

Російське військове командування може оцінити, що російські війська мають більше шансів на значне просування на півночі Сумської області, ніж біля Часового Яру,

– додають в ISW.

Нагадаємо, у Сумській ОВА офіційно заявили, що під російським контролем наразі перебувають 4 села Юнаківської й Хотінської громади: Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка.