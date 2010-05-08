Світ на порозі глобальної сутички: як розставляються сили

У режимі реального часу на наших очах відбувається розстановка сил перед глобальною сутичкою.

Приймати парад у Москві буде Сі, а не Путін

Владімір Путін очевидно бачив ці дні не такими. Він готував тріумф 5 років. У нього була мета і можливість стати головною дійовою особою на святі світового масштабу. Але до 25-річчя правління російський вождь скотився до ролі другорядного персонажа на своїй території. Це образливо. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Читайте також Трамп знайшов нового миротворця для закінчення війни

Ще образливіше для фігуранта, що всі це розуміють і особливо не приховують. Наприклад, президент Азербайджану Ільхам Алієв наочно показав, що бажання Путіна навіть у принципових для нього питаннях можна ігнорувати.

Щоб вмовити Алієва приїхати на парад, до Баку 5 днів тому літав настоятель РПЦ Гундяєв. Але його місія закінчилася провалом. Через підконтрольні ЗМІ Баку заявив: тема зі збитим Росією літаком не закрита, ми знаємо винуватців, вони не покарані. Поки це не зміниться – будуть проблеми.

Нюанс у тому, що винуватці – це Рамзан Кадиров та його васали, яких Путін чіпати не може. Хвиля публікацій про те, що Кадиров через хворобу готується до відходу і просить призначити наступника, лише наголошує на факті: Путін на своїй території не всесильний. Це різко знижує його у статусі.

Те, що відбувається – це бенефіс імператора Сі. Це він їде приймати парад. Це до нього на прийом летять вожді М'янми, Монголії, В'єтнаму, Папуа-Нової Гвінеї, африканських країн. Це перед ним поспішає проявити лояльність Вучич.

Рівно рік тому Сі Цзіньпін відвідав із державним візитом Белград. Багато хто сприйняв це як легалізацію китайського плацдарму в Європі (другою частиною якого мала стати Угорщина). Вучич кидається між Євросоюзом та Росією, явно хоче зорієнтуватися в ситуації. Він встояв під час хвилі протестів, але йому потрібна опора та козирі в діалозі з тим же Брюсселем, які Путін вже не в змозі забезпечити.

7 травня в "Російській газеті" (максимально офіційне видання Росії) була опублікована стаття імператора Сі "Уроки минулого заради майбутнього". У ній він чорним по білому пише, заради чого насправді збираються присутні:

"…Нинішній рік ознаменований 80-річчям звільнення Тайваню від японської окупації. Повернення Тайваню в лоно Китаю – це важлива частина підсумків Другої світової війни та повоєнного світоустрою. Багато міжнародних юридично зобов'язувальних документів, насамперед Каїрська декларація і Потсдамська декларація, недвозначно підтвердили суверенітет Китаю над Тайванем. Історичні та юридичні факти не підлягають сумніву. Авторитет резолюції 2758 ГА ООН не заперечується. Як би не змінювалася ситуація на Тайвані, хоч би які спроби втручання приймали ззовні, повне возз'єднання Китаю залишається незворотною історичною тенденцією.

…Ми ​​високо цінуємо, що російська сторона неодноразово підтверджувала свою відданість принципу "одного Китаю" і визнає Тайвань його частиною, виступає проти "незалежності Тайваню" в будь-якій формі, твердо підтримує всі заходи китайського уряду та народу щодо возз'єднання країни…".

Китайський лідер прямо каже: хочете новий світовий порядок – це можна, але треба закрити одне питання в рамках нинішнього – Тайвань. Всі, хто приїде до Москви, фактично підтримають претензії Пекіна.

Події 9 травня у Москві – це перший акт. Другий – відбудеться восени 2025 року на Далекому Сході. У вересні приймати буде КНР, а Путін вже взяв зобов'язання бути присутнім. Ось там і відбудеться генеральний огляд сил, які конфліктують.

Пафос Вашингтону

7 травня Трамп підписав декларацію про встановлення 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, чим ще більше розмив становище Москви.

Це діяння формально суперечить логіці, навіть з тексту самої декларації. Бо там зазначено, що США розпочали війну після атаки на Перл-Гарбор. Але американські війська атакувала не нацистська Німеччина. Проте ніхто більше не згаданий.

Єдиним натяком на логіку в цій ситуації є інше діяння Трампа цього ж дня: призначення американського посла до Китаю з напутньою промовою в Овальному кабінеті.

Ймовірно, у Білому домі почали усвідомлювати, що їхнє прагнення відірвати Росію від Китаю є нереалістичним. Саме тому зробили спробу увірватися в символічний ряд, щоб не лише Сі виглядав переможцем циклу після Другої світової війни.

Сьогодні ж міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Путіна військовим злочинцем, "з яким треба говорити", зрівнявши його з розгромленою Японією. У Кремлі точно не зрадіють таким аналогіям.

Розіграти тему перемоги восени Вашингтону буде складніше. Адже доведеться тупцювати по головному союзнику в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, з яким зараз непрості відносини через тарифи. Крім того, традиційно буде хвиля критики за ядерні удари по Хіросімі та Нагасакі.

Китай же виступає з позицій національно-визвольних змагань, що робить його пафос більш легітимним.

Як на ситуацію впливає загострення між Індією та Пакистаном

Ще один фактор, який втрутився в плани Путіна, – загострення між Індією та Пакистаном. Світ дивиться не на Москву, а чекає, про що домовляться сторони. На поверхні – дві обставини.

Перша. Червоною ниткою оцінок у всьому світі є констатація, що конфлікт тримається в межах через те, що сторони мають ядерну зброю. Як висновок відбувається реанімація ядерного озброєння як засобу стримування. Отже, треба прагнути його отримати за будь-яку ціну.

Друга. Реакція з боку Індії відразу виглядала надмірною. Одночасно були призначені винні та запущена військова машина. Настільки, що навіть США були змушені озвучити де-факто пропакистанську позицію – про необхідність розслідування тощо.

Напевно, цьому можуть бути якісь внутрішньополітичні обґрунтування для Делі. Але для зовнішнього світу на поверхню був витягнутий факт: усі інфраструктурні проєкти Китаю та Пакистану розташовані за 70 – 80 кілометрів від індійської території.

Становище ускладнюється тим, що частину місцевості в горах, які Індія вважає спірною/своєю, Пакистан передав Китаю. Уся логістика щодо сухопутного Китайсько-Пакистанського економічного коридору може опинитися під загрозою. Модель ми зараз бачимо: теракт із жертвами – ескалація.

Однак у різних виданнях, які висвітлюють теми оборони та безпеки, з'являється висновок: Пакистан у конфлікті показав себе більш переконливо. Де-факто китайською зброєю збили кілька індійських літаків без виразного обґрунтування – заради чого їх у принципі підіймали? Це зараз головний ризик: якщо в Делі вважають, що за підсумками двох раундів мають поганий вигляд, то може розпочатися новий виток.

Зауважте Чому росіяни так сильно бояться смерті Путіна

Для нас це важливо як мінімум у двох аспектах:

як те, що відбувається, вплине на бажання Індії закуповувати російську нафту;

як це вплине на світовий ринок озброєнь.

За такого масштабу суперницьких сторін жодних звичайних озброєнь не вистачить. Індія та Пакистан явно будуть зацікавлені в освоєнні досвіду сучасної війни з масовими недорогими рішеннями.

Ремілітаризація Німеччини більше не табу

На цьому фоні симптоматичні події відбуваються у Європі. Так збіглося, що саме цими днями заступив на посаду новий канцлер Німеччини, голос ЄС тепер стане твердішим. І одразу прозвучало раніше немислиме – про націленість ФРН на створення ядерної зброї.

Говорити вголос про ремілітаризацію Німеччини 80 років було непристойно.

7 травня прем'єр Польщі Дональд Туск заявив: "Нелегко, враховуючи історію, сказати вголос, як прем'єр-міністру Польщі, що я дуже хотів би, щоб Німеччина озброювалася швидше та інтенсивніше. Озброєна Німеччина у Польщі – непопулярне гасло, але, на щастя, сьогодні ми живемо за часів, коли є інша Німеччина, інша Польща, інші загрози".

Три роки тому це було неможливо. Табу більше нема.

По суті, це ще одне свідчення, що сторінка перевертається. Уся Європа знову на межі великої війни, від якої намагалася тікати. Вдавати, що це стосується лише України – вже не виходить.

Кремль знову хоче відновити берлінську стіну. І його завдання виглядає простішим, бо США це не надто лякає. Тепер обмежувач амбіцій Кремля – у Пекіні. Йому ЄС може бути потрібним для вибудовування партії з Вашингтоном.

Україна повинна знайти власне місце

Масштаб того, що відбувається, добре зрозумілий через те, що на глибокий третій план відсунута колись фундаментальна подія для світу: вибори нового глави католицької церкви. Новий лідер прийме організацію у розпал глобальних змін. Але конклав просто загубився.

Ось у цьому всьому Україна має знайти своє місце, щоб вижити. Для Китаю ми не існуємо як суб'єкт. В ієрархії інтересів США – ми десь у кошику розмінних фігур. Європа поки що ставиться до нас як донора органів, який виграє час. Кон'юнктура серед сусідів погіршується. Події у Румунії можуть гойднути ще й Молдову.

Але в ці дні проявилося у всій красі: джерело сили – всередині. Україна досить велика для регіону і має важливі знання для світу. Її не можна ігнорувати, тож все одно будуть партнери. Питання в тому – ми пройдемо цей шлях за найгіршим сценарієм чи поборемося за кращий.

Єдиний шанс поборотися за кращий, тобто зберегти велику країну, утримати близьку до лінії бойового зіткнення територію, щоб повернути людей і відновитися – це перемога над мракобіссям усередині. Яке весною лізе з усіх щілин.

Зараз ми проходимо етап, коли вирішується, чи виштовхне комплекс інтересів Росію до деескалації. Все готове. Китай може це зробити за один клік. Чим, окрім іншого, доведе: США не впоралися, а ми можемо. Або може штовхнути Путіна в жорсткий персональний клінч із Трампом. Драматургія просто божевільна.

За тиждень свій хід зробить Трамп на Близькому Сході. Путін явно буде дуже злий. Це може призвести як до ескалації, так і помилок. Запасу міцності для великих помилок він уже не має. І діяти без огляду на обставини він уже не може.

У цей період як ніколи важлива допомога фронту та холоднокровність у тилу. Кінець навчального року, сад-город і так далі. Саме завдяки стабільності Україна є фактором, який не можуть ігнорувати.