окупантам плювати на людей, – Гайдай про невиплату обіцяних пенсій у Сєвєродонецьку

російські окупанти не виплачують пенсію місцевим, які залишилися в Сєвєродонецьку. Раніше вони переконували, що гроші будуть, а тепер звинувачують у всьому ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, окупанти тепер переконують, що для виплати пенсії не вистачає документів, які нібито знищили Збройні Сили України.

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Це звичайний наклеп. Загарбники банально не переймаються цими новоокупованими територіями.

росіянам плювати на місцевих мешканців

Як наголошує Гайдай, росіянам нічого не вартувало припинити на кілька днів обстріли або оголосити перемир'я, щоб люди могли спокійно виїхати із зони бойових дій разом з документами.

росіянам абсолютно плювати на людей, які там живуть (в Сєвєродонецьку та інших населених пунктах – 24 канал). Коли йшла активна фаза бойових дій, хто їм заважав оголосити 2-3 денне перемир'я або припинити обстріли, щоб люди виїхали. Вони того не зробили. Це говорить про ставлення окупантів до людей, – зазначив Гайдай.

Окупанти жахливо ставляться не лише до місцевих українців, але й до своєї російської маси. Показова ситуація, коли працівники московського "водоканалу" приїхали ремонтувати інфраструктуру в Щасті, а потім записували відео до путіна, що їм взагалі не платять грошей.

Гайдай наголошує – російські окупанти не будуть перейматися добробутом людей. Вони просто руйнують та знищують міста і приносять злидні.

Гайдай про невиплату пенсій в Сєвєродонецьку: дивіться відео

Додамо, зараз на деякій частині Луганщині тривають активні бойові дії. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони, але українські захисники тримаються. Інколи вдається нищити склади боєприпасів, які глибоко в тилу загарбників.