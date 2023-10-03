Продовжують будувати укріплення, – Федоров прокоментував чутки про "плани росіян здати Токмак"

Росіяни поширюють інформацію, що збираються покидати Токмак Запорізької області. Насправді окупанти можуть змінювати локацію, але вони точно не тікають з міста.

Крім того, ворог продовжує будувати нові укріплення навколо Токмака. Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Окупанти не тікають з Токмака

Іван Федоров зазначив, що деякі підрозділи російських спецслужб, військові підрозділи ворога можуть переїжджати. Наразі не помітно, що загарбники планують покидати Токмак.

Навпаки, ворог продовжує готувати нові укріплення навколо Токмака, на шляху від Токмака до Мелітополя. Ворог сьогодні будує підземні міста з підземними тунелями, ходами, щоб якомога складніше було просування наших українських військових. Ворог робить це, заливаючи бетоном, монтуючи дерев'яні конструкції, та у такий спосіб намагається посилити оборону тимчасово окупованих територій України,

– пояснив він.

Водночас ЗСУ продовжують активну ліквідацію ворога. До прикладу, 2 жовтня у Токмацькому районі відбулась ліквідація окупаційного війська.

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