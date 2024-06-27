Чому окупанти рвуться до Торецька: воїн ЗСУ назвав 2 причини

Наступ росіян на Торецький напрямок значно посилився, ворог докладає зусилля для штурмів позицій. Окупанти намагаються ввійти до Торецька, адже він зручний їм для майбутніх наступальних операцій.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що росіяни хочуть захопити Костянтинівку. У такий спосіб вони загрожують ЗСУ на іншому напрямку.

Дивіться також У ГУР показали, як легіонери нищать російських окупантів на Харківщині

Чому окупанти рвуться до Торецька

Сазонов розповів, що окупантам потрібен Торецький напрямок з двох причин.

Перша – штурм Часового Яру всіма силами, адже поки вони не можуть вирватись до Костянтинівки. Росіяни тиснуть на Торецькому напрямку, щоб захопити Костянтинівку іншим шляхом.

У такий спосіб росіяни становлять загрозу для українських військових на Покровському напрямку та тилу в Часовому Яру.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Друга – Торецьк є кордоном з районами Горлівки, як Бессарабка, Микитівка.

Якби в нас були резерви, ми пішли у наступ на Горлівку, навіть без техніки, це 1 – 2 ривки. Тому наш виступ на цей плацдарм їх (росіян – 24 Канал) змушував постійно нервувати,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.