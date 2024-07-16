Використовують камікадзе-авто, – пресофіцер 3 ОШБр про дії росіян на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку наразі йдуть постійні штурмові дії з боку ворога. Максимально складна ситуація біля селища Південне.

В етері 24 Каналу пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів про тактику противника на цій ділянці фронту.

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У росіян черга резервів

Більшість штурмів окупанти проводять невеликими групами з мінімальним використанням бронетехніки.

Часто використовують камікадзе-авто. Окупанти беруть невеличке авто, чи квадроцикл, й намагаються прорватися на великій швидкості. Це відчайдушні спроби, які призводять тільки до загибелі особового складу ворога,

– мовив Бородін.

Одна із цілей – виснажити Сили оборони, тому що це системна робота. Росіяни побудували досить серйозну систему резервів і постійної заміни. Як тільки взвод або рота виводиться з боєздатності, то росіяни оперативно міняють її на нову.

"Це майже черга резервів, яка стоїть на першій, другій, третій лінії оборони", – зазначив пресофіцер 3 ОШБр.

Скільки триває підготовка російських солдатів

Якість і мотивація особового складу армії Росії низька. Російське командування розуміє це й тому створює спеціальну систему комунікації. Зокрема, відокремлюють піхоту, яка пережила штурми, від піхоти, яка тільки приходить.

Це роблять для того, аби солдати не могли спілкуватися та обговорювати, що таке війна з Україною, як це виглядає, скільки людей повертається зі штурмів,

– додав Бородін.

Періодично потрапляються полонені, які були на фронті навіть менш як два тижні. Пресофіцер 3 ОШБр розповів, що у полон потрапив росіянин, який за 3 – 4 тижні до цього ще перебував у себе в місті. Це свідчить про те, що підготовка солдатів триває менш ніж два тижні.