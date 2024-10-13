Втрата цих міст неприпустима: що може статися у разі окупації Торецька

Ворог поступово окупує Торецьк. Ситуація в місті значно погіршилась. Наразі вона така ж складна, як свого часу була у Вугледарі.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, який вважає, що для росіян Торецьк – один з основних напрямків тактичного рівня. Водночас для них напрямки оперативного рівня – Костянтинівка, Дружківка, а також Слов'янськ та Краматорськ.

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Це велика агломерація

Захоплення Торецька росіянами – виконання тактичного завдання по руху в бік Костянтинівки.

Вони розуміють, що вийти на Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку через Часів Яр вони не можуть – принаймні в цей період часу – до зими. Тому противник намагатиметься обходити Часів Яр з Заходу – через Костянтинівку,

– заявив військовий експерт.

Після Вугледара ситуація саме в Торецьку, на його думку, є найскладнішою для українських сил. Тому потрібно терміново звернути увагу на цю ділянку фронту. Потрібно розуміти, що ЗСУ може з Торецька вийти, тому що половину міста ми вже втратили. Відповідно росіяни виконали половину свого тактичного завдання.

Зверніть увагу! На думку голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, ЗСУ тактично вигідно вести вуличні бої в Торецьку, адже противник зазнає там величезних втрат. Кузан зазначив, що за кожні 2,5 квадратні метри ворог втрачає одного бійця.

Якщо ЗСУ буде відходити у бік Костянтинівки, то доведеться вживати певних заходів для її утримання. Якщо ж ворог продавить Костянтинівку, тоді українським захисникам треба буде виходити з Часового Яру, і росіяни будуть стояти у "брами" Дружківсько-Краматорсько-Слов'янської агломерації.

Це велика агломерація, де живе понад 100 тисяч цивільного населення, і підпустити туди росіян для повного знищення цих трьох міст, неприпустимо. Тому Торецьк потрібно утримувати чи відбудовувати за ним лінію оборони,

– пояснив Роман Світан.

Раніше очільник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомляв, що приблизно 40 – 50% Торецька перебуває під контролем України. Решта території міста окупована загарбниками.

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