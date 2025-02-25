Росія відправила півторатисячне підкріплення для штурмів в Торецьку, – військовий

Росіяни перекинули нові підрозділи на Донеччину для здійснення атак на позиції ЗСУ у Торецьку. Йдеться приблизно про 1500 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар командира 21 окремого батальйону Окремої президентської бригади на псевдо "Кучер" в ефірі телемарафону.

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Активізувалися штурмові дії

"Кучер" розповів, що російське командування перекинуло 103 полк 150 мотострілецької дивізії.

У смузі бригади це не зазнає великих змін в обстановці. Якщо все буде рухатися так, як рухається зараз, за місяць, якщо не буде різких змін, противник вичерпає всі свої спроможності наступальні. Тому поки що справляємось,

– сказав військовий.

Він додав, що загарбники збільшили свою активність за останні 4 – 5 днів та роблять більше спроб переміщуватися в міській забудові, завдяки новим силам.

"Відзначаємо дуже активне їх переміщення, збільшення кількості штурмових дій, обстрілів, ворожих "пташок" в небі. Положення наших військ – без змін, навіть де-не-де вдається проводити деякі дії і досить ефективно втримувати оборону", – зауважив "Кучер".

Попри все ЗСУ були завчасно обізнані про майбутнє підсилення армії ворога та встигли якісно підготуватися до цього – "підмінуватися, підкопатися і вивезти додаткові резерви та засоби для стримання противника".

Командир додав, що російська армія у Торецьку застосовує тактику піхотних груп. Вони пересуваються по 1 – 2 особи між укриттями під супроводжуючий дрон.

"Кучер" зауважив, що росіяни намагаються в лоб не штурмувати українські позиції. Вони навпаки обходять їх, роблять спроби забігти максимально далі до найближчого укриття і сидіти там аж до наступного завдання.