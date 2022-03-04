Ситуація в Україні залишається контрольованою, ворога почав рух в окремих напрямках, – Арестович

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про ситуацію з наступом російських військ в Україні. Його вдалося стримати.

За словами Арестовича, ситуація в Україні залишається контрольованою. Хоча ворог і намагається йти в атаку. Робить він це там, де йому вдалося поновити резерви.

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"Ситуація в Україні залишається контрольованою. Противник вчора після поповнення резервів та тилових запасів почав рухатися на окремих напрямках. Найбільшого успіху він досяг в місті Енергодар та частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. Йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Наші війська його там зупинили. Там зараз триває бій", – розповів Арестович.

Щодо Запорізької АЕС, то ворогу вдалося захопити прохідну та адміністративну будівлю. Під час атаки загинуло троє українських захисників.

Відео звернення Арестовича 4 березня