Бійці ЗСУ знищили прапори ворога на руїнах Урожайного та показали відео

На руїнах Урожайного окупанти встановили свої прапори. Проте встояли вони зовсім не довго.

Бійці з 20-го Окремого батальйону спецпризначення "Україна" ОПБр оперативно ліквідували російські ганчірки у селищі. Один "бум" – один знищений прапор.

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Знищення російських прапорів

У батальйоні показали відео операції зі знищення російських прапорів на руїнах Урожайного. Окупанти встановили їх після відходу Збройних сил, проте українські бійці нагадали ворогові, що йому там не місце.

Знищення російських шмат в Урожайному: дивіться відео

У 20-й ОБСП "Україна" ОПБр наголосили, аби знищених ворогів було більше, варто скерувати свою лють у правильному напрямку. Батальйон потребує навідників, снайперів, бухгалтерів, медиків, діловодів, стрільців, мінометників, пілотів БпЛА, водіїв, механіків, теслярів, саперів та мінерів.

Долучитися до 20-ї ОБСП "Україна" ОПБр можна заповнивши анкету на сайті 20bat.army . Військові обіцяють врахувати ваш цивільний досвід та надати як базове, так і фахове навчання.

Зазначимо, що про відхід Сил оборони з Урожайного стало відомо 18 липня. Ворог зруйнував у селищі майже все, включно з позиціями українських військ. Рішення було ухвалено, аби вберегти особовий склад.