Хто контролює Велику Новосілку: у ОСУВ "Хортиця" пояснили, що там відбувається
- На Новопавлівському напрямку в Донецькій області тривають важкі оборонні бої.
- Деталі операційної діяльності не розголошуються з міркувань безпеки.
Ситуація на фронті є складною та динамічною. Росіяни не полишають спроб захопити нові українські території, проте українські воїни дають їм відсіч.
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що на Новопавлівському напрямку в Донецькій області тривають важкі оборонні бої. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Суспільне. Студія".
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Подробиці розголошувати не можна
Водночас говорити про те, що населений пункт Велика Новосілка окупований не можна. За словами Трегубова, заборонено розповідати деякі подробиці, бо коли вони пов'язані безпосередньо з операцією, що проходить у невеликому населеному пункті, це питання операційної безпеки.
Бо, якщо, наприклад, я розкажу, де українські війська є, де позицій немає, чи де йдуть ті, чи інші переміщення, то це поставить під загрозу ці війська й ці переміщення,
– пояснив він.
Речник наголосив. що роблять усе для того, щоб зберегти життя українських військових саме у цьому районі.
Речник зазначив, що він може показувати на мапі, де є українські військові, а де їх немає.
Росіян фіксують з 25 січня
Трегубов також наголосив, що росіян почали фіксувати у Великій Новосілці з 25 січня, проте не зовсім в центрі. За його словами, вони поставили прапор на котельні за стадіоном "Колос".
Він підкреслив, що зараз ситуацію контролюють та роблять все, щоб її вирівняти.
Велика Новосілка: дивіться карту