Ситуація у Високопіллі – стабільно критична: російські військові вдираються в домівки місцевих

Ситуація у Високопіллі станом на 19 березня залишається стабільно критичною. Зокрема, російські окупанти знущаються над місцевим населенням.

Російські найманці вдираються до домівок місцевих жителів. Вороги забирають транспортні засоби та зламують двері в порожніх домівках.

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Також є підтвердження випадків мародерства. Про це вже повідомили правоохоронні органи. Окрім того, окупанти-патрульні постійно перевіряють будь-кого, хто перебуває за межами домівки.

У селищі міського типу також з'явились люди, що надають послуги вивезення до Кривого Рогу. Свою "роботу" вони оцінили у 2 – 4 тисячі доларів. Цими людьми вже займаються.

Водночас є й хороші новини. Зокрема, триває робота з відновлення електрики. Також у Високопілля вдалося доставити першу партію гуманітарної допомоги.

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