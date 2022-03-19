Ситуація у Високопіллі – стабільно критична: російські військові вдираються в домівки місцевих
Джерело:фейсбук Високопільської Громади
Ситуація у Високопіллі станом на 19 березня залишається стабільно критичною. Зокрема, російські окупанти знущаються над місцевим населенням.
Російські найманці вдираються до домівок місцевих жителів. Вороги забирають транспортні засоби та зламують двері в порожніх домівках.
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Також є підтвердження випадків мародерства. Про це вже повідомили правоохоронні органи. Окрім того, окупанти-патрульні постійно перевіряють будь-кого, хто перебуває за межами домівки.
У селищі міського типу також з'явились люди, що надають послуги вивезення до Кривого Рогу. Свою "роботу" вони оцінили у 2 – 4 тисячі доларів. Цими людьми вже займаються.
Водночас є й хороші новини. Зокрема, триває робота з відновлення електрики. Також у Високопілля вдалося доставити першу партію гуманітарної допомоги.