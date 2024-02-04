Є загроза навколо Вугледара: на скільки росіянами вистачить наступального потенціалу

Росіяни продовжують просуватися в Авдіївці, де тривають жорсткі бої. Водночас загарбники мають плани щодо просування на Вугледар.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що ситуація в Авдіївці особливо загострилась на декількох ділянках. Це також посилює небезпеку на Вугледарському напрямку.

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Є загроза

В Авдіївці, на жаль, просування ворога призвело до того, що логістичний шлях або ж "дорога життя" через Орлівку за бойових дій зменшилось з 10 до 4 кілометрів.

За оцінкою оборонців, вже не так безпечно виконувати завдання безпосередньо в самій Авдіївці, ніж на "дорозі життя", по які поставляється все необхідне нашим бійцям для ведення бойових дій,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

В декількох точках міста ведуться бойові дії. На сході – біля ресторанного комплексу "Царська охота", на півночі – біля ресторану "Бревно", а також на південніше – у напрямку Первомайського. Там ворог намагається здійснити оперативне оточення.

"На південному напрямку є загроза Вугледару. На цій ділянці фронту загострилась ситуація, і вона потребує з боку України додаткових резервів, яких маємо не так багато – і по боєприпасах, і по живій силі", – наголосив військовий експерт.

Потрібно розв'язати внутрішні питання

Водночас за оцінкою західних фахівців свій наступальний потенціал Росія може утримувати до весни. Тому постає важливе питання, що Україна може протиставити, щоб зупинити просування ворога.

В цьому сенсі, на його думку, особливого значення набуває військова допомога нашій країні від партнерів, а також вирішення внутрішнього завдання щодо посилення особового складу та щодо закону про мобілізацію.

"У разі, якщо затягнеться процес його вирішення, то потрібно розглянути можливість ухвалення додатка. Він має дозволити працювати ТЦК та виконувати завдання перед нашими оборонцями з укомплектування бригад, що в жорстких умовах виконують важкі завдання безпосередньо на фронті", – зазначив Ігор Романенко.

Ситуація на фронті: важливе