Усі попередні штурми закінчувалися в полях, – Дикий сказав, який намір у росіян щодо Вугледара

Один з намірів окупантів – захопити Вугледар Донецької області. Зараз вони дещо змінили свої дії на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів ветеран війни з Росією Євген Дикий, зауваживши, що свого часу російські окупанти здійснювали лобові штурми на Вугледар. І нічого їм не вдавалося. Усі такі штурми завершували знищеними росіянами в полях.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Дикий, окупанти зрозуміли, що не зможуть напряму захопити Вугледар. Тепер вони пробують здійснити там напівоточення.

Кожного разу, коли до них доходить, що щось не береться "в лоб", то вони починають пробувати робити кліщі з двох сторін. Так хочуть створити напівоточення. Тоді командування обирає: або продовжувати бойові дії і ризикувати повним оточенням, або відходити. Зазвичай обидві сторони в цій війні обирають відхід,

– сказав Дикий.

Коли наміри окупантів є досить очевидними, то знаходяться сили та засоби, аби припинити їхні просування. Так само сталося і на Покровському напрямку, де вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію. Є сподівання, що Україні вистачить резервів, аби погасити наступ окупантів біля Вугледара.

Ми в тій стадії війни, коли в обох сторін сильний дефіцит резервів. В Росіян ще пів року тому його не було, а зараз є. В нас дефіцит резервів утворився за півтора року проваленої мобілізації. І лише нещодавно ситуація почала виправлятися,

– підкреслив Дикий.