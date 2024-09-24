Давно такого не бачили: Андрющенко сказав, що вказує на посилення тиску Росії на Вугледар

Росіяни останнім часом активізували свої дії в напрямку Вугледару. Вони намагаються взяти місто в оточення, і для цього перекидають резерви на цю ділянку фронту.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що військову техніку та особовий склад ворог спрямовує до Вугледару з Росії, а також із Запорізького та Херсонського напрямків.

Читайте також Росіяни оточують Вугледар і підступають під Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

Резерви стягують до лінії фронту

Російські вантажівки рухаються не напряму через Маріуполь, в об'їзд міста.

Загалом, всі резерви, які росіяни тримали з середини липня, вони стягують у Нікольську громаду Маріупольського району,

– наголосив Андрющенко.

Ворог посунув майже в притул до лінії фронту свої резерви. Постійно продовжують рухатись до Вугледару колони вантажівок, яких давно не було.

Також стала дуже активною авіація. З 5 ранку 24 вересня спостерігаються над Маріупольським та Волноваським районами літаки, які рухаються у напрямку Вугледар – Курахове. Давно не бачили такої активності російської авіації. Останній раз – коли в самому розпалі була Авдіївська наступальна операція росіян,

– підкреслив він.

Крім того, росіяни продовжують запускати КАБи та ракети на українські райони.

Все це означає, що найближчими днями буде збільшений тиск на Вугледар,

– припустив Петро Андрющенко.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан зазначив, що росіяни намагаються наступати поблизу Вугледара і Курахового, адже мають там таку можливість. З Донецька на Волноваху ведуть дві рокадні дороги – залізнична і шосейна, які дозволяють ворогу перекидати техніку і підвозити майже впритул до лінії фронту. Росіяни, за його словами, давно скупчили велику кількість техніки в районі Нікольського, і зараз перекинули її на Вугледар.