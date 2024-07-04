Дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС, 8 працівників поранені, – МАГАТЕ

Три безпілотники атакували одну з електропідстанцій поблизу міста Енергодар. 8 працівників ЗАЕС зазнали поранень.

У МАГАТЕ повідомили, що був також іще один "інцидент", який ставить під загрозу всю ЗАЕС.

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Що відомо про атаку

Персонал станції повідомив МАГАТЕ, що 3 безпілотники, починаючи з 10:40 3 липня, влучили в одну з електропідстанцій поблизу Енергодару.

ЗАЕС повідомила МАГАТЕ, що вісім працівників, які зазнали поранень в ході вчорашнього удару дронами, були членами персоналу ЗАЕС,

– заявили в МАГАТЕ.

Одному з поранених знадобилася медична допомога.

Наслідки атаки для ЗАЕС

Удари безпілотників спричинили витік масла принаймні з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також лінію з’єднання.

Постраждала підстанція "Радуга" наразі не працює, але Енергодар і прилегла промислова зона, за даними МАГАТЕ, все ще мають електроенергію.

Також експерти МАГАТЕ, які працюють на станції, повідомляли, що бачили дим і чули вибухи з боку розподільчої станції 750 кіловат. Вони дізналися, що дрони поцілили в ліс поблизу, спричинивши пожежу.

В агенції повідомили, що цей "інцидент" створює ризики, оскільки він поставив під загрозу єдину вцілілу лінію електропередачі, яка забезпечує станцію живленням, зокрема, для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки.

У МАГАТЕ традиційно не вказали, що атаки не енергосистему ЗАЕС та України в цілому здійснює Росія, однак заявили, що вони повинні "припинитися негайно".