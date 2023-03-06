На ЗАЕС окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу: думають, що б вкрасти

Російські окупанти на Запорізькій АЕС прораховують ймовірні сценарії відходу. Також загарбники позначають обладнання, яке можна вкрасти.

До речі, нещодавно Герман Галущенко повідомляв, що переговори щодо ЗАЕС зайшли у глухий кут. Зараз росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

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На ЗАЕС окупанти прораховують сценарії відходу

Як стало відомо, загарбники прораховують ймовірні сценарії відходу та позначають обладнання, яке можна вкрасти зі станції. Особливу увагу окупантів привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу ДП "НАЕК "Енергоатом", створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

Це унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання й устаткування отримують рідкісні практичні навички, необхідні для їхньої експлуатації та ремонту на атомних електростанціях,

– розповіли на ЗАЕС.

Так, оглядаючи будівлю цього центру, окупанти складали списки обладнання, яке "треба демонтувати", а точніше – вкрасти з атомної станції у разі відступу.

ЗАЕС з 4 березня 2022 року захоплена російськими окупантами. Загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють саму станцію, руйнуючи ЛЕП.

Окупанти провели огляд Центру підготовки ремонтного та керівного персоналу / фото ЗАЕС

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