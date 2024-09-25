Росія на ЗАЕС навчає пілотів FPV, які тероризують Нікополь, – Коваленко

Росіяни використовують Запорізьку атомну станцію як майданчик для навчання пілотів FPV. Фактично, для окупантів найбільша у Європі АЕС є прикриттям.

Про те, що відбувається на ЗАЕС, розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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Російські військові тренуються на ЗАЕС

Російські пілоти FPV тренуються на ЗАЕС. Ба більше, ці самі військові потім тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон.

Коваленко зазначив, що для Росії ЗАЕС є прикриттям.

Раніше представники українського підпілля в Енергодарі повідомили, що росіяни використовують ЗАЕС для розміщення особового складу своїх військ. Вдалося ідентифікувати там підрозділи ОМОН "Ахмат-1" та СОБР "Агат".

Задля маскування частина загарбників використовує форму воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

Крім цього, у технічних і підвальних приміщеннях станції окупанти зберігають стрілецькі та артилерійські боєприпаси.

Навколо самого Енергодару росіяни заклали понад 20 мінних полів, вони огинають станцію та місто й мають загальну протяжність близько 6,5 кілометра.

G7 закликає Росію повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Зазначимо, що міністри закордонних справ країн "Групи семи" 23 вересня опублікували спільну заяву, засудивши окупацію ЗАЕС та її мілітаризацію.

Вони закликали Росію повернути станцію під контроль України.

Ми наголошуємо, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним та екологічно обґрунтованим. Посилаючись на резолюцію ГА ООН від 11 липня "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку атомну електростанцію", ми наголошуємо, що Запорізька АЕС має повернутися під повний суверенний контроль України відповідно до принципів МАГАТЕ та під його незалежним наглядом,

– мовиться в заяві.

Вони наголосили, що окупація ЗАЕС загрожує енергетичній безпеці України.