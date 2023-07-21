Окупанти завезли на ЗАЕС працівників із 6 російських атомних станцій, – ЦНС
Джерело:Центр національного спротиву
Російські окупанти продовжують робити безлад на Запорізькій АЕС. Загарбники вже почали туди звозити працівників "Росенергоатому".
На станцію звозять працівників АЕС, розташованих у європейській частині Росії. Це пов’язано з небажанням робітників ЗАЕС йти на співпрацю з терористами.
Важливо Окупанти хочуть перевести енергоблок №4 ЗАЕС у режим "гарячого зупину", – "Енергоатом"
Окупанти завезли на ЗАЕС працівників із російських атомних станцій
Як стало відомо, у зв’язку з небажанням працівників Запорізької АЕС йти на співпрацю з окупантами росіяни вирішили завезти туди працівників "Росенергоатому".
Мовиться про працівників АЕС, розташованих у європейській частині Росії. Зокрема, це можуть бути фахівці з Балаковської, Калінінської, Курської, Нововоронезької, Ростовської і Смоленської атомних електростанцій.
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Звідки завезли працівників російських атомних станцій / Карта
Яка ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини
- Російські загарбники готують чергову провокацію на захопленій Запорізькій АЕС. Так, компанія "Енергоатом" зазначила, що окупанти хочуть перевести четвертий енергоблок у режим "гарячого зупину".
- Також існує ймовірність, що російські загарбники найближчим часом планують організувати чергову збройну провокацію на території Запорізької АЕС. Для цього серед особового складу окупантів поширюється інформація про начебто підготовку штурму ЗАЕС.
- У Міненерго попередили про підступність російських загарбників, які тимчасово окупували Запорізьку АЕС. Станція може бути небезпечною навіть після деокупації.
- Нещодавно головний державний санітарний лікар та заступник голови МОЗ Ігор Кузін заявив, що у найнебезпечнішому сценарії, який може трапитися на Запорізькій АЕС через терористичний акт окупантів – це викиду радіоактивного йоду з працюючого реактора.