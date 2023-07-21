Окупанти завезли на ЗАЕС працівників із 6 російських атомних станцій, – ЦНС

Російські окупанти продовжують робити безлад на Запорізькій АЕС. Загарбники вже почали туди звозити працівників "Росенергоатому".

На станцію звозять працівників АЕС, розташованих у європейській частині Росії. Це пов’язано з небажанням робітників ЗАЕС йти на співпрацю з терористами.

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Окупанти завезли на ЗАЕС працівників із російських атомних станцій

Як стало відомо, у зв’язку з небажанням працівників Запорізької АЕС йти на співпрацю з окупантами росіяни вирішили завезти туди працівників "Росенергоатому".

Мовиться про працівників АЕС, розташованих у європейській частині Росії. Зокрема, це можуть бути фахівці з Балаковської, Калінінської, Курської, Нововоронезької, Ростовської і Смоленської атомних електростанцій.

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Звідки завезли працівників російських атомних станцій / Карта

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