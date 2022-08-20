Супутники Maxar зробили нові фото ЗАЕС: чи є там пошкодження, про які торочив путін

Нові супутникові знімки Maxar Technologies свідчать, що ознак "системного обстрілу" ЗАЕС немає. Саме такі абсурдні звинувачення ЗСУ озвучив президент росії владімір путін.

Путін заявив про це під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Це був перший його дзвінок до кремлівського диктатора після 2-місячної паузи.

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Maxar опублікували нові супутникові знімки ЗАЕС

Супутникові знімки Maxar Technologies Запорізької АЕС свідчать, що ніякого "системного обстрілу" там не було. Це суперечить заявам путіна, які він зробив 19 серпня.

За словами російського президента, українські військові буцімто "завдавали повторних ударів" по станції. Зауважте, що окупанти вже досить тривалий час звинувачують ЗСУ в атаках по ЗАЕС.

Насправді ж вони використовують найбільшу в Європі атомну станцію як ядерний щит. Адже усвідомлюють, що українці не завдадуть удару у відповідь.



Maxar Technologies зробили нові супутникові знімки ЗАЕС / Фото Maxar Technologies

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Останні супутникові знімки від Maxar зробили вранці 19 серпня. На них чітко видно комплекс атомної електростанції, який розташований в Енергодарі.

Фото свідчать, пошкодження чи руйнування на території ЗАЕС практично не змінилися відтоді, як 19 липня трапився удар приблизно за 300 метрів від одного з ядерних реакторів.



Слідів "системних обстрілів" ЗАЕС немає / Фото Maxar Technologies

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