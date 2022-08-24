Окупанти на ЗАЕС – "як мавпи з гранатами", – Старух про ядерні загрози

росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС та погрожувати усім ядерною безпекою. Щоправда, на шантаж росіян цивілізований світ не піддається, що неабияк дратує окупантів.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, яка зараз ситуація на ЗАЕС. Ворог продовжує обстріли ядерного об'єкта та намагається шантажувати увесь цивілізований світ.

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Яка ситуація на ЗАЕС зараз

Як розповів Старух, російські окупанти продовжують обстрілювати ЗАЕС. Вони цілять не в енергоблоки, а у відпрацьоване паливо. Для його зберігання минулого року збудували перше в Україні сховище для відпрацьованого ядерного палива.

Паливо зберігається у залізобетонних контейнерах, але вони не такі захищені, як енергоблоки. Це також ядерний об'єкт, але шкоди від нього буде менше, аніж від блоку,

– розповів Старух.

Україна та міжнародні організації вживають усіх заходів для захисту цивільного населення. Також є плани для абсолютно всіх варіантів розвитку подій.

"росіяни продовжують бігати по станції, як мавпа з гранатою. Ми всі в напрузі, але спокійно та впевнено готуємося до всього. Люди проінформовані, усі необхідні засоби для реагування на надзвичайну ситуацію також є", – додав очільник Запорізької ОВА.

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