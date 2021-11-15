Ситуація загострюється: на кордоні з Польщею чутно стрілянину з білоруського боку
Джерело:твітер Ministerstwo Obrony Narodowej
Міноборони Польщі повідомило, що на кордоні з білоруського боку чутно стрілянину. У відомстві наголосили: такі провокації стали рельністю, у якій живуть польські солдати.
Тим часом Польща пригнала бойовий вертоліт до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Там упродовж доби 15 листопада мігранти масово намагаються прорватися через кордон.
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Польські силовики встановили водомет, а в повітрі кружляє гелікоптер,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, мігранти збираються поблизу прикордонного переходу у Кузьниці. Вони намагаються прорватися через кордон під пильним наглядом білоруських служб.
Ситуація на території "Брузгі" ускладнюється: дивіться відео
На кордоні з Польщею лунають постріли: дивіться відео
Нові санкції ЄС проти Білорусі
- Євросоюз у понеділок, 15 листопада, затвердив нові санкції проти Білорусі. Про це повідомив журналіст Рікард Юзвяк.
- Деталей наразі не розкривають. За словами Юзвяка, фактичну роботу над внеском до санкційного списку людей та організацій проведуть вже у наступні дні.
- Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель раніше повідомив, що санкції можуть запровадити проти авіакомпаній та турагентств Білорусі.
- Дипломат наголосив: "ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-кого, хто бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни".