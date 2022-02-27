Ситуація на західному кордоні критична: за 3 дні потік людей склав 100 тисяч

Через підступний воєнний напад Росії багато громадян вирушили до західного кордону, щоб виїхати у Європу. В результаті утворилася велика черга, в якій доводиться чекати багато годин.

Перетнути кордон та опинитися в Європі хоче дуже велика кількість людей. Пункти пропуску намагаються впоратися з навантаженням, але ситуація дуже складна.

До теми Західний кордон: ситуацію з жінками та дітьми вирішать впродовж доби

Ажіотаж на західному кордоні

Як розповів на брифінгу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, дуже важко забезпечити усіх обігрівом та водою. Він просить всіх залишатися в Україні, або ж відправляти за кордон лише жінок та дітей.

Окрім того, митники намагаються відкрити два нових пункти пропуску, у Варяжі та Нижанковичах, щоб бодай якось розвантажити великі черги. Вже ведуться перемовини з польською стороною, щоб та пішла Україні назустріч.

За три потік людей на західному кордоні склав майже 100 тисяч людей. Це в рази більше, ніж було під час Євро-2012. Окремою перешкодою є спроба виїхати чоловіків мобілізаційного віку. Це створює багато негативних моментів щодо перетину,

– розповів Козицький.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.